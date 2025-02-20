Apple, 6,06 inçlik OLED ekranlı yeni modeli ile kullanıcı karşısına çıkıyor. iPhone serisini genellikle kademeli güncellemelerle öne çıkarıyor ancak bu yıl öne çıkan modellerden biri deiPhone 16e oldu. Peki, iPhone 16e ile iPhone 16 serisi arasındaki farklar neler?

iPhone 16e Özellikleri

iPhone 16e modelinde 48 MP’lik (f/1.6) Fusion ana kamera bulunuyor. İkili kamera sistemi, cihazın zoom imkânı da sunmasını sağlıyor. Standart iPhone 16 modelinde ise yine aynı 48 MP’lik ana kamera var ancak ona 12 MP’lik bir ultra geniş kamera eşlik ediyor. Önde ise ikisinde de 12 MP’lik f/1,9 diyafram açıklığına sahiip selfie kameraları var.

iPhone 16e ve iPhone 16 serisi ekran boyutu farkları

Ekran boyutlarına bakıldığında ise şu dağılım söz konusu:

iPhone 16e ve iPhone 16: 6.1 inç OLED ekran

iPhone 16 Plus: 6.7 inç OLED ekran

iPhone 16 Pro: 6.3 inç OLED ekran

iPhone 16 Pro Max: 6.9 inç OLED ekran

iPhone 16e ve iPhone 16 serisi kamera farkları

iPhone 16: 6,1 inç Super Retina XDR OLED, 1.000 nit tipik parlaklık, 2.000 nit maksimum

iPhone 16e: 6,06 inç Super Retina XDR OLED, 800 nit tipik parlaklık, 1.200 nit maksimum

iPhone 16e ve iPhone 16 serisi performans farkı

Performans: A18 Çipi Ama Farklı GPU Yapısı

Her iki model de Apple’ın en yeni A18 çipiyle güçlendiriliyor. Ancak, iPhone 16e 4 çekirdekli bir GPU’ya sahipken, iPhone 16 5 çekirdekli GPU sunuyor. Bu fark, grafik işlemleri ve oyunlar gibi yoğun performans gerektiren durumlarda iPhone 16’nın biraz daha iyi performans göstermesini sağlıyor.

iPhone 16e ve iPhone 16 serisi çiplerinin farkı

iPhone 16: A18 Bionic, 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU

iPhone 16e: A18 Bionic, 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU

iPhone 16e ve iPhone 16 serisi kamera özellikleri

Kamera: 48MP Ana Kamera Ama Eksik Özellikler

Her iki model de 48MP ana kameraya sahip. Ancak, iPhone 16e’de ek bir ultra geniş açı kamera bulunmuyor. Ayrıca, iPhone 16’nın sunduğu Sinematik Mod, Aksiyon Modu ve Dolby Vision desteği de iPhone 16e’de mevcut değil. Fotoğrafçılık konusunda daha profesyonel özellikler isteyen kullanıcılar için iPhone 16 daha cazip bir seçenek olabilir.

iPhone 16: 48 MP + 12 MP ultra geniş açı, Dolby Vision HDR

iPhone 16e: 48 MP, sadece ana kamera, gece modu ve portre desteği

Batarya: iPhone 16e Daha Uzun Süre Dayanıyor

iPhone 16e, 3.279 mAh batarya kapasitesine sahipken, iPhone 16, 3.561 mAh kapasite sunuyor. Ancak, Apple, iPhone 16e’nin daha uzun batarya ömrü sunduğunu belirtiyor. Bu model özellikle uzun süreli kullanım ve düşük enerji tüketimi için tasarlanmış.

iPhone 16e ve iPhone 16 serisi batarya farkı

iPhone 16: 3.561 mAh, 30W hızlı şarj, MagSafe desteği

iPhone 16e: 3.279 mAh, 7,5W kablosuz şarj, MagSafe yok

iPhone 16e ve iPhone 16 serisi fiyat farkları

Fiyat: Uygun Fiyat, Daha Az Premium Özellik

iPhone 16e, 599 dolar (47.999 TL) fiyatla satışa sunuluyor. Bu fiyat, iPhone 16’dan (799 dolar / 64.999 TL) çok daha uygun. Ancak bu düşük fiyat, bazı premium özelliklerden feragat edilmesini gerektiriyor. iPhone 16e, fiyat-performans odaklı kullanıcılar için oldukça cazip bir seçenek sunuyor.







