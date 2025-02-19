Yeni iPhone 16e tanıtıldı: İşte iPhone 16e Türkiye satış fiyatı ve teknik özellikleri

Ceramic Shield

Tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam.

iPhone 16e’nin ön yüzeyi, tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam olan ve hayatın zorlu şartlarına dayanabilen Ceramic Shield ile korunuyor. Ayrıca iPhone 16e sıçramalara, suya ve toza dayanıklı.

Eylem düğmesi

Sevdiğiniz bir özelliğe hızlı erişim.

Görsel zekayı kullanmak, en yakın arkadaşınızı aramak veya en sevdiğiniz uygulamayı başlatmak gibi pek çok şeyi bir dokunuşla yapabiliyorsunuz.

USB-C

Bir bağlantı hepsine yeter.

iPhone 16e, hem diğer Apple aygıtlarını hem de pek çok aksesuarı bağlamak ve şarj etmek için kullanılabilen USB‑C bağlantı noktasına sahip.

Face ID

Bir bakışınız yeter.

Face ID’yi kullanarak tek bir bakışla güvenli bir şekilde kilit açın ve giriş yapın.

Sağlam tasarım

Her şeyiyle inanılmaz bir tasarıma sahip olan iPhone 16e son derece zarif siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor. Uzay endüstrisi standartlarında alüminyumdan üretilen sağlam kasasıyla iPhone 16e, hayatın iniş çıkışlarına uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlandı.



