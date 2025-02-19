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Yeni iPhone 16e tanıtıldı: İşte iPhone 16e Türkiye satış fiyatı ve teknik özellikleri

Yeni iPhone 16e tanıtıldı: İşte iPhone 16e Türkiye satış fiyatı ve teknik özellikleri

20:3319/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Apple, yeni 'Uygun fiyatlı' modeli iPhone 16e'yi tanıttı. Türkiye'de 28 Şubat tarihinde satışa sunulacak yeni akıllı telefonda 16 modelindeki gibi tek arka kamera bulunuyor . Uzun süredir beklenen yeni cihazda modern tasarım dikkat çekerken Face ID kullanıma sunuldu. 6.1 inç büyüklüğünde Oled ekrana sahip yeni iPhone 16e'de A18 çip bulunuyor. USB-C bağlantı noktası ve 48 MP Fusion kamerası ise diğer öne çıkan özelliklerden. Türkiye'de başlangıç satış fiyatı ise 47 bin 999 TL olarak açıklandı. İşte yeni iPhone 16e fiyatları ve özellikleri.

Teknoloji devi Apple sonunda beklenen yeni modelini tanıttı. Apple'ın tepe modellerine ek olarak uygun fiyatlı diye hitap edilen ve SE modelinin yerini alacak iPhone 16e'nin fiyatları da açıklandı. İki renkte sunulan yeni iPhone 16e görselliği ile dikkat çekerken, 4 çekirdekli A18 çip ile satışa sunulacak. iPhone 16 ile aynı boyutta olan yeni iPhone 16e'de Super Retina XDR ekran bulunuyor. Tek arka kameraya sahip iPhone 16e'nin başlangıç satış fiyatı ise 47 bin 999 TL olarak duyuruldu.


YENİ iPHONE 16E TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?


Apple'ın resmi internet adresinde (www.apple.com.tr) yer alan bilgilere göre, yeni iPhone 16e Türkiye başlangıç satış fiyatı 47 bin 999 TL olarak yer alıyor. İşte hafızasına göre iPhone 16e satış fiyatları;


128 GB Başlangıç fiyatı: 47.999 TL

256 GB Başlangıç fiyatı: 52.999 TL

512 GB Başlangıç fiyatı: 62.999 T



Ön sipariş tarihi: 21 Şubat saat 15:00


Satış tarihi: 28 Şubat


iPHONE 16 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?


*Cam arka yüzeye sahip alüminyum tasarım -Eylem düğmesi

*4 çekirdekli GPU’ya sahip A18 çip

*Apple Intelligence için tasarlandı

*İkisi bir arada kamera sistemi 48 MP Fusion

*Süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (24 MP ve 48 MP) Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

*Saniyede 60 kare 4K çözünürlüğe kadar Dolby Vision

*Fotoğrafik Stiller-Etrafınızdakiler hakkında bilgi edinmeniz için görsel zeka

*1 kat, 2 kat Optik zoom seçenekleri

*Acil SOS-Trafik Kazası Algılama

*26 saate kadar video oynatma

*USB‑C -USB 2 desteği

*Face ID


Ceramic Shield

Tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam.

iPhone 16e’nin ön yüzeyi, tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam olan ve hayatın zorlu şartlarına dayanabilen Ceramic Shield ile korunuyor. Ayrıca iPhone 16e sıçramalara, suya ve toza dayanıklı.

Eylem düğmesi

Sevdiğiniz bir özelliğe hızlı erişim.

Görsel zekayı kullanmak, en yakın arkadaşınızı aramak veya en sevdiğiniz uygulamayı başlatmak gibi pek çok şeyi bir dokunuşla yapabiliyorsunuz.

USB-C

Bir bağlantı hepsine yeter.

iPhone 16e, hem diğer Apple aygıtlarını hem de pek çok aksesuarı bağlamak ve şarj etmek için kullanılabilen USB‑C bağlantı noktasına sahip.

Face ID

Bir bakışınız yeter.

Face ID’yi kullanarak tek bir bakışla güvenli bir şekilde kilit açın ve giriş yapın.

Sağlam tasarım

Her şeyiyle inanılmaz bir tasarıma sahip olan iPhone 16e son derece zarif siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunuluyor. Uzay endüstrisi standartlarında alüminyumdan üretilen sağlam kasasıyla iPhone 16e, hayatın iniş çıkışlarına uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlandı.


Art of Flight’ı Red Bull TV’de izleyin


iPhone 16e süper uzun pil ömrü sayesinde iPhone 11’den 6 saate kadar ve iPhone SE’den 12 saate kadar daha uzun süre yanınızda. Bu boyuttaki bir iPhone’daki en iyi pil ömrüne sahip. Apple tasarımı ilk modem olan C1’e de ev sahipliği yapan Apple çip ile iOS’in olağanüstü güç verimliliği sayesinde iPhone 16e, 26 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor.2 Böylece mesajlaşmaya, internette gezinmeye ve arka arkaya film ve dizi izlemeye daha çok zamanınız oluyor.

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