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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

15:4520/11/2024, Wednesday
IHA
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Feribot seferleri
Feribot seferleri

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İşte 21 Kasım 2024 Perşembe iptal edilen feribot seferleri...

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak feribot seferlerini olumsuz etkiledi. GESTAŞ firması, Ege Denizi'ndeki kötü hava koşulları nedeniyle, belirli seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

21 Kasım 2024 iptal edilen feribot seferleri

Bugün planlanan Geyikli-Bozcaada hattındaki seferlerden, Geyikli’den saat 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada’dan saat 14.00 ve 18.00’de yapılacak olanlar iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 21.00 ve Gökçeada’dan saat 19.00’daki feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Gökçeada Hava Durumu

Bozcaada Hava Durumu


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