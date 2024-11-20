Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına, Bozcaada ve Gökçeada'ya yapılacak feribot seferlerini olumsuz etkiledi. GESTAŞ firması, Ege Denizi'ndeki kötü hava koşulları nedeniyle, belirli seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
Bugün planlanan Geyikli-Bozcaada hattındaki seferlerden, Geyikli’den saat 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada’dan saat 14.00 ve 18.00’de yapılacak olanlar iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 21.00 ve Gökçeada’dan saat 19.00’daki feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.
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