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İSKİ 11 Ekim su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

İSKİ tarafından yayımlanan planlı su kesintileri duyuruldu. 11 Ekim'de İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında birçok ilçe ve mahallede planlı su kesintileri yaşanacak. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Ekim'de İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler hangileri? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İSKİ 11 EKİM SU KESİNTİSİ SORGULAMA: İstanbulda hangi ilçelerde sular kesildi, sular ne zaman gelecek?
iski

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ duyuruları ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir gün, Kartal'da 8, Sarıyer'de ise 6 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte arıza ve bakım sebebiyle İstanbul'da planlı su kesintisi yaşanacak semtler...

İSKİ 11 EKİM SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Mehterçeşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Güzelyurt Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.10.2022 08:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.10.2022 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:32

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Hastane Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.10.2022 06:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Ekinoba Mah

Arıza Sebebi : İlçe Beledıyesı Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar

Etkilenen Mahalleler : Yıldıztepe Mah,Yenigün Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : İshaklı Mah

Arıza Sebebi : Elektrık Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.10.2022 08:09

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:27

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Saraç İshak Mah,Nişanca Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.10.2022 10:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal

Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah,Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.10.2022 09:31

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah,Hacı Kasım Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.10.2022 08:50

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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