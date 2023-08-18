İstanbul'un baraj doluluk oranlarının düşük olması, iklim değişikliğinin ve kuraklığın etkisiyle açıklanmak. İstanbul barajlarındaki son durum İSKİ tarafından açıklandı. Buna göre, Büyükçekmece Barajı, Istrancalar Barajı ve Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranları sırasıyla % 22,23, % 34,95 ve % 24,19 seviyesindedir. İstanbul'un baraj doluluk oranlarının düşük olması, su sıkıntısı yaşanmasına neden olabilir. Peki İstanbul barajları yüzde kaç dolu? İşte barajlardaki son durum.