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İstanbul’da 18 Ağustos 2023 Cuma günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar kesintinin ne zaman sonlanacağını araştırıyor. Peki “Bugün sular ne zaman gelecek?” İşte 18 Ağustos 2023 Cuma günü su kesintisi yaşayacak ilçeler!
8 AĞUSTOS CUMA SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER!
İLÇE: Beykoz
ETKİLENEN MAHALLELER: RİVA MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 18/08/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/08/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Esenler
ETKİLENEN MAHALLELER: 15 TEMMUZ, ORUÇREİS MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 18/08/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/08/2023 tarihinde saat 13:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Fatih
ETKİLENEN MAHALLELER: MESİHPAŞA MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 18/08/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/08/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Kartal
ETKİLENEN MAHALLELER: HÜRRİYET MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 18/08/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/08/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İLÇE: Silivri
ETKİLENEN MAHALLELER: SELİMPAŞA MAH
AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
BAŞLAMA TARİHİ: 18/08/2023
BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/08/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Daha detaylı bilgilere İSKİ’nin internet adresinden ulaşabilirsiniz.