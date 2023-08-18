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Bugün sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos İSKİ su kesintisi sorgulama!

İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 18 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

15:06 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
iski

iski

İstanbul’da 18 Ağustos 2023 Cuma günü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi yaşayan vatandaşlar kesintinin ne zaman sonlanacağını araştırıyor. Peki “Bugün sular ne zaman gelecek?” İşte 18 Ağustos 2023 Cuma günü su kesintisi yaşayacak ilçeler!

8 AĞUSTOS CUMA SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER!

İLÇE: Beykoz

ETKİLENEN MAHALLELER: RİVA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 18/08/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/08/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Esenler

ETKİLENEN MAHALLELER: 15 TEMMUZ, ORUÇREİS MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 18/08/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/08/2023 tarihinde saat 13:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Fatih

ETKİLENEN MAHALLELER: MESİHPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 18/08/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/08/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Kartal

ETKİLENEN MAHALLELER: HÜRRİYET MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 18/08/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/08/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Silivri

ETKİLENEN MAHALLELER: SELİMPAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 18/08/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 18/08/2023 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Daha detaylı bilgilere İSKİ’nin internet adresinden ulaşabilirsiniz.



#istanbul su kesintisi
#iski
#iski su kesintisi
#su arıza sorgulama
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