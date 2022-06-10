​Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin eserleri sergilendi

Her yıl farklı bir sanat dalıyla buluşan İslami ilimler öğrencileri bu yılda minyatür sanatıyla hemhal oldular. Genellikle yakın illerden gelen öğrenciler konu olarak bölgede veya kendi yöresinde anlatılan gerçek olaylar, hikâye, menkıbe, efsane ve mitolojik olayları eserlerinde betimlemeye çalışıldı.

Bu çalışmanın sonunda öğrenciler, yörede olan fakat birçok kişi tarafından bilinmeyen hikâyeleri, gerçek olayları, menkıbeleri, efsaneleri ve mitolojik olayları gün yüzüne çıkarıldı.

Minyatür çalışmalarının yanı sıra çeşitli eserlerde sergilendi

Dersin hocası ve serginin küratörü Öğr.Gör. Selahattin Aslan tarafından önce hikâyeler belirlendi daha sonra hikâyelere uygun karakterler seçildi ve uygulamalar yapıldı. Hummalı bir çalışma sonucunda çizimleri minyatür tekniğinde yapılan eserler yoğun bir çalışma sonucunda dönem sonuna kadar hazır hale getirildi. Minyatür çalışmalarının yanı sıra erserler arasında hat, tezhip, ebru çalışmaları da yer almaktadır.

Serginin açılışı Muş Alparslan Üniversitesi rektör Yardımcıları, Prof Dr. Yaşar Karadağ ve Prof Dr. Ulaş Çaydaş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof Dr. Murat Serdar, Dekan Yardımcıları Doç Dr. Cahit Karaalp ve Dr. Öğr Üyesi Abdullah Arca, Gazeteci yazar Fahri Sarafığlu, Genel Sekreter Harun Demir, Genel Sekreter Yardımcıları Ferit Uslu ve Uğur Kaki, üniversite hocaları ve öğrenciler tarafından yapıldı.