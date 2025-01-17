Müslüman'un pusulası 'sünnet': Nebevi kılavuz

Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor: “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.”

Sünnet, Hz. Peygamberin âdet hâline getirerek sürekli uyguladığı ve dinî kural olarak kabul edilen davranışları ifade eder. Onun sünnet dediğimiz davranışları İslam’ı yaşamak isteyen bütün Müslümanlar için bilinçli olarak taklit edilmesi gereken hüküm olarak kabul edilmiştir. Allah, Peygamberimizi bizlere en güzel örnek olarak göstermiş ve ona itaat edenin kendisine itaat etmiş olacağını buyurmuştur. Peygamberimizde bizlerin uyacağı en güzel örnek davranışlar vardır. Bu bakımdan Peygamberimiz de kendisine itaatin anlamını şu şekilde ortaya koymaktadır: “Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir.”





NEYİ NİÇİN YAPTIĞINI ÖĞRENMELİYİZ

Peygamberimiz Allah’ın göndermiş olduğu dini, pratik hayatta uygulamalı olarak bizlere sunan bir model olmuştur. Kur’an’ı Kerim’in yaşanması açısından da Peygamberimiz bizim için örneklik oluşturmaktadır. Bu bakımdan İslam’ı yaşamanın ve iyi bir Müslüman olmanın yolu dinimizi peygamberimizin yaşadığı gibi yaşamaktan geçmektedir. Bunun için de Peygamberimizin hayatını iyi öğrenmeli, neyi niçin yaptığını kavrayarak onu kendimize örnek almalıyız.





GÜNLÜK HAYATI DA BİZE ÖRNEK

Peygamberimizin dini referanslarla yaptığı, namazın nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı, kurbanın nasıl kesileceği gibi, ibadetlerin yanı sıra günlük hayatında yaptığı ve bize örneklik oluşturan bir çok sünneti de bulunur. Bir mümin hayatının her alanında ne kadar Sünnet-i Seniyye’ye uyabiliyorsa kalben ve fiilen Allah Rasûlü ile beraberliğin ve Hak Teâlâ’nın muhabbetini celbetmenin huzuru ile yaşayacaktır. O yüzden günlük hayatımıza tatbik edebileceğimiz sünnetlerden bazılarını sizin için derledik.





TEMİZLİKTEN İŞE BAŞLAMAYA

*Teheccüd namazı kılmak.

*Uykudan uyanınca şu duayı okumak: Öldürdükten sonra bizi dirilten Allâh’a hamd olsun. Dönüş ancak O’nadır.”

*Tuvalete girerken şu duayı okumak: “Allah’ım, şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınırım!”

*Tuvaletten çıkınca da şu duayı okumak: “Allah’ım, affını isterim, beni mağfiret eyle!”

* Bütün şartlarına ve edeplerine riayet ederek abdest aldıktan sonra kelime-i şehâdet getirmek.

* Kur’an’ı tegannî ile yani güzel sesle, kaide ve kurallarına ve tecvidine uygun olarak okumak.

*Sabahleyin erkenden işe başlamak.

*Günde en az yüz defa, hatta daha fazla tevbe ve istiğfar etmek.

*Yemekten önce ve sonra elleri güzelce yıkamak.

* Yemeye ve içmeye besmeleyle başlamak, sağ elle ve önünden yemek.

* Suyu tek nefeste içmeyip, üç defada içmek.

*Bir şey yiyip içtikten sonra “Elhamdülillah” demek.

* Vedalaşırken “Allahaısmarladık” veya “Tevekkeltü alellah” demek.

* Ayakkabı ve elbise giyerken sağdan başlamak, bir yere sağ ayağını atarak girmek, bir yere girerken çıkarken sağda bulunanlara öncelik hakkı tanımak.





HASTA ZİYARET ETMEK

* Esneme anında el ile ağzı kapatmak.

*Hastaları ziyareti etmek.

* Herkesin imkânı nispetinde Allah yolunda infakta bulunması, Kur’an ve sünnette sıkça tavsiye edilmiş olan büyük sevaplardandır.

*Faziletli yerleri ziyaret etmek.

* Sevilen kişiye “Seni seviyorum” diye sevgisini bildirmek.

*Dua ederken elleri kaldırmak sünnettir.

*Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek.

* Camiye ve cemaate erken gelmek ve ilk saflarda yer almak.

*Cemaatle namaz kılarken safları sık ve düz tutmak.

* Güzel koku sürmek. Kadınların dışarı çıkarken koku sürünmeleri ise yasaklanmıştır.

* Cenazenin arkasından kabre kadar gitmek.

* Aksıran biri “elhamdülillah” dediğinde, “yerhamükellah” diye ona hayır dilemek.

*Aksıranın ağzını eliyle veya mendille kapatması.

* Cuma günü gusül abdesti almak, vücudun temizlenmesi gereken yerlerini temizlemek.

*Cumanın farzından sonra câmide iki rekât, oradan ayrılıp evine gidince ayrıca iki rekât namaz kılmak.





ATEŞİ SÖNDÜRMEK

*Oruç açmakta acele etmek.

* Taze hurma, yoksa kuru hurma o da yoksa su ile iftar etmek.

* Yeni bir elbise giydikten sonra Allah’a hamdetmek.

*Misafire ikram etmek.

*Erkeğin, ev işlerinde ailesine yardımcı olması.

* Bakara Sûresi’nin son iki âyeti olan Âmenerrasûlü’yü her gece okumak.

* Uyumadan önce, yanan bir ateş varsa onu söndürmek.

*Uykudan evvel namaz kılacakmış gibi abdest almak, sağ yanına yatmak ve uyku duasını okumak.

* Uyku için yatağa girince sağ elimizi yanağımızın altına koymak ve sağ tarafımız üzerine yatmak.

* Geceleyin uyumadan önce Âyetü’l-kürsî okumak.

* Âdet edinilen hayırlı işleri, sünnetleri, ibadet ve tâatleri sürekli yapmakta kararlı olmak gerekir.



