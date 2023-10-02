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İstanbul dahil 43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'da 5 günlük hava durumu

İstanbul haftalık hava durumu, kent sakinleri tarafından takip ediliyor. Son günlerde yurt genelinde yağışlı havalar etkili oluyor. Özellikle hafta sonu etkili olan yağış birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. 2 Ekim Pazartesi yağmur var mı? sorusu da bu sebeple araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hafta hava durumu raporlarını paylaştı. Yeni haftada da yağışların devam edeceği gözlemlendi. Peki, Yağmur ne zaman bitecek? İşte 2 Ekim - 6 Ekim İstanbul 5 günlük hava durumu raporları!

08:32 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul hava durumu

İstanbul hava durumu

İstanbul'da sonbaharın gelişiyle beraber kuvvetli yağışlar kendini göstermeye başladı. Söz konusu duruma ilişkin en çok 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da farklı bölgelerde şiddetli yağışlar söz konusu. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den İstanbul için son dakika uyarıları...

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

2 Ekim Pazartesi İstanbul hava durumu raporları Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlandı. Pazartesi günü İstanbul’da hava; parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU 2-6 EKİM 2023

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

METEROLOJİ İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



#hava durumu
#istanbul hava durumu
#meteoroloji
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