İstanbul'da sonbaharın gelişiyle beraber kuvvetli yağışlar kendini göstermeye başladı. Söz konusu duruma ilişkin en çok 16 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da farklı bölgelerde şiddetli yağışlar söz konusu. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den İstanbul için son dakika uyarıları...

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

2 Ekim Pazartesi İstanbul hava durumu raporları Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlandı. Pazartesi günü İstanbul’da hava; parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU 2-6 EKİM 2023

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Ankara, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları ile, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

METEROLOJİ İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU







