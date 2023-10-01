Uçuşlara olumsuz hava şartları engeli: Bazı seferler iptal edildi

Açıklamada yolcuların seferlerini havayolu şirketinin resmi internet sitesinden takip etmeleri istendi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve yurt içindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.