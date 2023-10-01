Uçuşlara olumsuz hava şartları engeli: Bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler sonrası 43 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. İşte sarı turuncu kodlu uyarı yapılan iller..