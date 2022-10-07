İstanbul akşam ezanı ve yatsı ezanı kaçta okunacak? 7 Ekim Cuma Mevlid gecesi İstanbul namaz vakitleri

Her ilde farklı saatlerde okunan akşam ezanı, Mevlid gecesinde oruç ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce müslüman tarafından sorgulanıyor. Akşam ezanı doğu illerinde batıya göre daha erken saatlerde okunuyor. Peki, İstanbul'da akşam ezanı ve yatsı saat kaçta okunuyor?

İSTANBUL'DA AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNACAK? (7 EKİM)

İstanbul'da akşam ezanı 18:45'te okunacak.

İSTANBUL'DA BUGÜN YATSI EZANI KAÇTA OKUNACAK? (7 EKİM)

İstanbul'da yatsı ezanı 20:01'de okunacak.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı kılınışı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. Akşam namazı kaç rekattır: farz ve sünnetle birlikte 5 rekattır.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam Namazının Üç Rekat Farzı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının Üç rekat farzını kılmaya" diye niyet ederiz

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"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

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Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Akşam Namazının İki Rekat Sünneti

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

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Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

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YATSI NAMAZI KAÇ REKAT?

Yatsı namazı kılınışı; sırasıyla 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. Yatsı namazdan sonra 3 rekat da Selati vitir namazı kılınır. Vitir namazı, Yatsı namazından farklı bir namaz olarak değerlendirildiği için "Yatsı namazı kaç rekattır" sorusuna kısaca 10 rekat cevabı verilebilir.

YATSI NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat (Farz)

Niyet edilerek namaza başlanır. Sonrasında tekbir getirilir ve ALLAHÜ EKBER denildikten sonra öncelikle Sübhaneke okunur.

Eüzu besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Sonrasında ise Kuran-ı Kerimden en az üç ayet okunur.

Allahü Ekber denilir ve Rüku'ya eğilirsiniz. Rükuda iken üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Sonrasında Rüku'dan doğrularak kalkarken "Semi Allahulimen Hamide'' denir. Tam olarak ayakta dik bir şekilde durduğunuz da ise Rabbena lekel Hamd" denir.

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Allahu Ekber denerek secdeye gidilir. Secdede iken üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahu Ekber denilerek oturulur ve tekrar "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Allahü ekber denilir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

ÖZGÜN Sübhaneke duası okunuşu ve anlamı

2. Rekat (Farz)

Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir. Rüku'da üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkılırken "Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyamda iken Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidlir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek oturulur. Sonra "Allah'u Ekber" diyerek tekrar secdeye gidlilir. Secdede iken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve oturulur. Ettehıyyatü duası okunur. "Allah'u Ekber" denir ve kıyama geçilir.

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3. Rekat (Farz)

Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir ve üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkarken "Semi Allahulimen Hamide denir ve kıyama gelindiği zaman Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denilerek secdeye gidilir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Oturulur ve "Allah'u Ekber" denir. Tekrar secdeye gidilir ve secde de "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek ayağa kalkılır.

4. Rekat (Farz)

Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. "Allah'u Ekber" diyerek rüku'ya gidilir. Rüku'da üç kere "Subhane Rabbiyel Azim" denir. Rüku'dan kalkarken "Semi Allahulimen Hamide denir ve tam olarak doğrulduğunuz zaman Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" diyerek oturulur ve sonra tekrar "Allah'u Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secde de üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir ve "Allah'u Ekber" diyerek oturulur. Ettehıyyatü okunur. Ardından Salli ve Barik duaları okunur. Son olarak Rabbena duaları okunur ve selam verilerek namaz bitirilir.

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VİTR NAMAZI

Sadece yatsı namazının son sünnetinden sonra 3 rekat olarak kılınır. İlk iki rekat da bir farklılık yoktur. Farz namazı gibi kılınır. 3.rekatta ise Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Zamm-ı sure okunur. Tekbir alınır ve Kunut duaları okunur. Allahu Ekber denilir ve rükü'ya gidilir. Sonrası farz namazı gibi kılınır.

YATSI NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

Yatsı namazı, vakit girdiği andan itibaren kılınmaya başlanabilir. En geç imsak vaktine kadar kılınması gerekmektedir.

ÖZGÜN Mevlid gecesinde oruç tutmanın faziletleri nelerdir?