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İstanbul’da bugün neler oldu? İşte güncel haberler

İstanbul haberleri ve son dakika gelişmeleri burada yer almakta. İstanbul ile ilgili en son ve en güncel haber akışı Yenişafak İstanbul haberleri sayfasında. İşte İstanbul’da meydana gelen trafik kazası, cinayet, kavga, hırsızılık haberleri.

11:36 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 12:54 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul haberleri son dakika

İstanbul haberleri son dakika

haberleri ile ilgili
gelişmeleri, en sıcak haberler ve geçmişten bugüne tüm detaylar güncel
sayfasında yer alıyor.

İstanbul'da 4. Levent metro istasyonunda intihar girişimi

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulunması nedeniyle bölgede yoğunluk yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, çalışmalar sonucu, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi.

İstanbul'da poşete koyduğu kediyi tekmeleyerek öldüren şüpheli tutuklandı

Bayrampaşa’da sokaktan poşete koyup götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı. Olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi’nde gerçekleştiğini tespit eden ekipler, kimliği belirlenen şüpheli Y.C'yi, Mersin'de yakalandı.

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Kasım tarihli programı inceliyor. Programa göre, Arnavutköy, Beşiktaş, Kağıthane, Maltepe, Sarıyer, Sultangazi ilçelerine su verilemeyecek.

İstanbul cinayet haberleri

İstanbul Kartal’da Yukarı Mahallesi'nde bir patron, kavga sırasında kendisine bıçak çeken eski çalışanını silahla vurdu. Merminin tam kafasına isabet etmesiyle 45 yaşındaki adam hayatını kaybederken, katil patron gözaltına alındı.

İstanbul trafik kazası haberleri

İstanbul Küçükçekmece'de kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri su kanalına uçtu. Kazada aralarında 3 aylık bebeğinde bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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#kavga
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