İstanbul haberleri son dakika
İstanbul'da 4. Levent metro istasyonunda intihar girişimi
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki 4.Levent istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulunması nedeniyle bölgede yoğunluk yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, çalışmalar sonucu, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferlerin normale döndüğü belirtildi.
İstanbul'da poşete koyduğu kediyi tekmeleyerek öldüren şüpheli tutuklandı
Bayrampaşa’da sokaktan poşete koyup götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı. Olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi’nde gerçekleştiğini tespit eden ekipler, kimliği belirlenen şüpheli Y.C'yi, Mersin'de yakalandı.
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Kasım tarihli programı inceliyor. Programa göre, Arnavutköy, Beşiktaş, Kağıthane, Maltepe, Sarıyer, Sultangazi ilçelerine su verilemeyecek.
İstanbul cinayet haberleri
İstanbul Kartal’da Yukarı Mahallesi'nde bir patron, kavga sırasında kendisine bıçak çeken eski çalışanını silahla vurdu. Merminin tam kafasına isabet etmesiyle 45 yaşındaki adam hayatını kaybederken, katil patron gözaltına alındı.
İstanbul trafik kazası haberleri
İstanbul Küçükçekmece'de kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri su kanalına uçtu. Kazada aralarında 3 aylık bebeğinde bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.