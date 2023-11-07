İstanbul'daki toplu ulaşım araçları hemen hemen her gün arıza ve kazalarla gündeme geliyor. Bu sabah da işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar yine yolda kaldı. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında tramvay Güngören'de bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Tramvaydan inen yolcular, iki durak boyunca raylardan yürümek zorunda kaldı. Raylarda yoğun kalabalık oluştu. Vatandaşlar duruma isyan etti. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Mehmet Akif istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.