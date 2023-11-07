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İstanbul'da 4. Levent metro istasyonu yeniden işletmeye açıldı

Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki intihar girişimi nedeniyle işletmeye kapatılan 4. Levent istasyonu yeniden hizmet vermeye başladı. Yaşanan olay sonrasında 4. Levent istasyonunun işletmeye kapatılması nedeniyle seferler Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Sanayi Mahallesi-Hacıosman istasyonları arasında icra edildi.

11:18 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Yenikapı- Hacıosman metro

Yenikapı- Hacıosman metro

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle 4.Levent istasyonu işletmeye kapatılmıştı. Metro hattının ne zaman seferlere açılacağı merak edilirken açıklama Metro İstanbul'dan geldi.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonunda seferler normale döndü

İtfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan 22 yaşındaki kadın teslim edildiği sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, metro durağının kapatılmasının ardından bu hatta otobüs talebinde ciddi bir artış olması nedeniyle ek seferlerin devreye alındığı kaydedildi.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerin normale döndüğü bildirildi.



#4. Levent metro istasyonu
#intihar girişimi
#kadın
#Metro İstanbul
#sefer
21 dakika önce
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