Yenikapı- Hacıosman metro
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonunda bir yolcu intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle 4.Levent istasyonu işletmeye kapatılmıştı. Metro hattının ne zaman seferlere açılacağı merak edilirken açıklama Metro İstanbul'dan geldi.
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonunda seferler normale döndü
İtfaiye ekiplerince yaralı kurtarılan 22 yaşındaki kadın teslim edildiği sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, metro durağının kapatılmasının ardından bu hatta otobüs talebinde ciddi bir artış olması nedeniyle ek seferlerin devreye alındığı kaydedildi.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda da M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerin normale döndüğü bildirildi.