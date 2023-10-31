Kayaşehir-İstanbul Havalimanı metrosu Mart 2024'ten önce açılacak

İstanbul Havalimanı metro hattı için çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 24 kilometre uzunluğundaki Kayaşehir kesimini Mart 2024'ten önce hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Taşoluk İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, ülke genelinde 12 ilde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 395,2 kilometresinin Bakanlıkça yapıldığını anlattı.

5 HATTA ÇALIŞMAMIZ VAR

Uraloğlu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya'da Bakanlık tarafından yapımı devam eden 9 projede toplam 102,1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatının bulunduğunu bildirdi. İstanbul'da yapımını tamamlayıp halkın hizmetine sunulan metro hatlarının toplamda 130,2 kilometre olduğunu dile getiren Uraloğlu, şu anda 55,7 kilometre uzunluğa sahip 5 hatta İstanbul için çalıştıklarını söyledi.

Uraloğlu, "Bunlar; Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Altunizade-Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'dir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacaktır" dedi.

GÜNLÜK 600 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Bakan Uraloğlu, Halkalı’dan başlayıp İstanbul Havalimanı’na ulaşan metro hattının 31,5 kilometre uzunluğa sahip olduğunu belirterek, "Saatte 120 kilometre tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımızla seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.

Hattın işletmeye alınmasıyla Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 24 dakika olacağını kaydeden Uraloğlu, Göktürk-İstanbul Havalimanı arasının 12 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arasının 45 dakika, Arnavutköy- Beşiktaş arasının 36 dakikaya düşeceğini bildirdi.

Halkalı istasyonları gelecek yılın sonunda devrede

Bakan Uraloğlu, hattın 24 kilometre uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini Mart 2024'ten önce hizmete açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Uraloğlu, "Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda, Başakşehir-Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar-Olimpiyatköy Metro Hattı ile entegrasyonunu sağlayacağız. Kalan Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarını da 2024 sonunda açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.











