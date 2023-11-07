|
Gündem

İstanbul'da polisleri taşıyan otobüs büyük tehlike atlattı

Sarıyer'de Çin Konsolosluğu önünde görevli yaklaşık 20 çevik kuvvet polisini taşıyan servis otobüsü, yokuş aşağı kayarak park halindeki cipe, ardından da ağaca çarptı. Araç denize düşmekten son anda kurtuldu.

11:10 - 7/11/2023 Salı
DHA
İsrail

İsrail

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 20 polisin içinde olduğu servis otobüsünün freni, Çin Konsolosluğu'nun önünden hareket ettikten kısa süre sonra tutmadı.


Şoförün hakimiyetini kaybettiği otobüs yokuş aşağı kaydı. Otobüs önce, sahil kenarında bulunan park halindeki cipe ardından da kaldırımdaki ağaca çarptı.


2 polis yaralandı


Servis otobüsü, şoförün manevrasıyla kaldırımda durabildi. Kazada otobüsteki 2 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, yaralı polisleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı.



"Orada o arabanın olması da mucize"


Kazanın görgü tanığı Yakup Erdür, "Burada oturuyordum, yukardan aşağı doğru geldi. Duran cipe vurduktan sonra ağacı söküyor. Ağaç olmasa polis otosu direkt aşağıda, suyun içindeydi. Allah'tan şoförün çevikliği ve ağacın orada olması kurtardı. Ağaç tekerin altında kalınca arabayı durdurdu. Orada o arabanın olması da mucize yani, orada olmasa direkt aşağı uçardı." dedi.


Ekiplerin, kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.




#İstanbul
#Polis
#Sarıyer
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul’da bugün neler oldu?