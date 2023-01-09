İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Kış mevsiminin yarısı geride kalmak üzere fakat İstanbul'da yılın ilk karı hala yağmadı. İstanbul'da yaşayanlar ilk karı sabırsızlıkla bekliyorlar. Yurt genelinde yağmur, fırtına ve kar uyarıları verilirken güncel hava durumu ve İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uydu görüntüleri incelendiğinde 10 gün içinde İstanbul'da kar yağışı görülmüyor. Salı günü ise yağmur İstanbul'a geliyor.

MGM DUYURDU: MARMARA'DA SİS BEKLENİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava sıcaklığının İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde ise yer yer pus ve sis bekleniyor.