Özgün İstanbula ne zaman kar yağacak?
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İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'da sisli hava hakimiyetini sürdürüyor. Soğukların etkisini hissettirdiği şu günlerde İstanbul'da kar yağışı açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul'da ocak ayının ilk haftası geride kaldı fakat hala bir kar yağışı görülmüş değil. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yılın ilk karı için geri sayım sürüyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'da yen haftada kar var mı? İşte son dakika İstanbul hava durumu bilgisi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul için kar yağışı açıklaması: Meteorolojiye göre İstanbula kar ne zaman yağacak?- İstanbul Son Dakika Haberleri
İstanbul kar yağışı

Kış mevsiminin yarısı geride kalmak üzere fakat İstanbul'da yılın ilk karı hala yağmadı. İstanbul'da yaşayanlar ilk karı sabırsızlıkla bekliyorlar. Yurt genelinde yağmur, fırtına ve kar uyarıları verilirken güncel hava durumu ve İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uydu görüntüleri incelendiğinde 10 gün içinde İstanbul'da kar yağışı görülmüyor. Salı günü ise yağmur İstanbul'a geliyor.

MGM DUYURDU: MARMARA'DA SİS BEKLENİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde hava sıcaklığının İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde ise yer yer pus ve sis bekleniyor.

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