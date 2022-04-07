Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün İstanbul otobüs, metrobüs yüzde 40 zam ne zaman uygulanacak?
ÖZGÜN HABERLER

İstanbul otobüs, metrobüs yüzde 40 zam ne zaman uygulanacak?

İstanbul'da toplu taşımaya zam geldiği yönünde çıkan haberlerin ardından vatandaşlar İstanbul İETT zammının ne zaman geçerli olacağını merak ediyor. Peki, İstanbul otobüs, metrobüz yüzde 40 zam ne zaman uygulanacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul İETT zammı ne zaman geçerli: İstanbul otobüs, metrobüs yüzde 40 zam ne zaman uygulanacak?
İETT ulaşım zam ücretleri ne zaman uygulanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında toplu taşımaya yüzde 40 oranında yapılması öngörülen zam teklifi kabul edildi. Peki, bu oran ne zaman uygulanacak?

İSTANBUL İETT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ?

İstanbul'da İETT ücretierine yapılan zam ve diğer toplu taşıma zamları 9 Nisan Cumartesi günü yürürlüğe girecek. Servis ücretlerine yapılan zam ise 7 Nisan'da başlayacak.

İSTANBUL OTOBÜS, METROBÜS YÜZDE 40 ZAM NE ZAMAN UYGULANACAK?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam geldi. Servis zamları 7 Nisan'da diğer ulaşım zamları 9 Nisan'da uygulanacak.

GÜNCEL ÜCRETLER NE KADAR OLMUŞTU?

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Taksimetre açılışı ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye

En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye

Minibüs indi-bindi 3.75'ten 5.25'e TL’ye çıkarıldı.

AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam akbil 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseltildi. İlk aktarma 3,92'den 5,48 liraya çıktı.

Aylık Tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye, aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

İETT ZAMMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Servis ücreti zammı 7 Nisan, diğer zamlar ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmaya başlayacak.

Tevfik Göksu'dan İBB'nin zamlarına eleştiri: 'Her şey ucuzlayacak' diye geldiler ulaşıma yüzde 151 zam yaptılar
GÜNDEM
Tevfik Göksu'dan İBB'nin zamlarına eleştiri: 'Her şey ucuzlayacak' diye geldiler ulaşıma yüzde 151 zam yaptılar
Vatandaşa darbe vuracak

Vatandaşa darbe vuracak

​ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan ilk açıklama.
Pencere yöntemiyle7 milyonluk vurgun

Pencere yöntemiyle
7 milyonluk vurgun

​İmzaladığı kargo kağıdı hayatını altüst etti.
Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Bahçeli: Hayat pahalılığı geçicidir, üstesinden geleceğiz.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

Oruçlarını siren sesiyle açıyorlar.

​Bir ilin kaderini değiştirecek.

Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi.

​Hollanda'da enflasyon tarihi rekor kırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.