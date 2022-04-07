İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında toplu taşımaya yüzde 40 oranında yapılması öngörülen zam teklifi kabul edildi. Peki, bu oran ne zaman uygulanacak?

İSTANBUL İETT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ?

İstanbul'da İETT ücretierine yapılan zam ve diğer toplu taşıma zamları 9 Nisan Cumartesi günü yürürlüğe girecek. Servis ücretlerine yapılan zam ise 7 Nisan'da başlayacak.

İSTANBUL OTOBÜS, METROBÜS YÜZDE 40 ZAM NE ZAMAN UYGULANACAK?

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam geldi. Servis zamları 7 Nisan'da diğer ulaşım zamları 9 Nisan'da uygulanacak.

GÜNCEL ÜCRETLER NE KADAR OLMUŞTU?

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Taksimetre açılışı ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye

En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye

Minibüs indi-bindi 3.75'ten 5.25'e TL’ye çıkarıldı.

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AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tam akbil 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseltildi. İlk aktarma 3,92'den 5,48 liraya çıktı.

Aylık Tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye, aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

İETT ZAMMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Servis ücreti zammı 7 Nisan, diğer zamlar ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olmaya başlayacak.