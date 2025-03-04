Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 2025 Ramazan imsakiyesini yayımladı. On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala, oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. 2025 imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri belli oldu. Peki, İstanbul iftar vakti saat kaçta? İşte, İstanbul İmsakiye ile iftar saatleri, sahur saati ve

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