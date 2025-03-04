İstanbul sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul iftar vaktine ne kadar kaldı? İstanbul iftara kaç dakika var? İstanbul iftar kaçta başlıyor? İstanbul için sahur iftar saatleri saat kaçta bitiyor? Diyanet 4 mart 2025 İstanbul Ramazan akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Bugün orucu kaçta açacağız? Bilgileri haberin detayında..
İSTANBUL İLK SAHUR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?
Ramazan’ın 1. günü olan 1 Mart 2025 Cumartesi günü İstanbul sahur ve imsak vakti 06:07 olarak açıklandı.
İSTANBUL İLK İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA? 4 MART 2025
İstanbul’da 2025 yılı Ramazan’ın 1. günü olan 1 Mart Cumartesi günü akşam ezanı saat 19:01’de okunacak ve iftar yapılacak.
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025
Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)
1 01.03.2025 06:07 07:32 13:21 16:28 19:01 20:20
2 02.03.2025 06:06 07:30 13:21 16:29 19:03 20:22
3 03.03.2025 06:04 07:28 13:21 16:30 19:04 20:23
4 04.03.2025 06:03 07:27 13:21 16:30 19:05 20:24
5 05.03.2025 06:01 07:25 13:21 16:31 19:06 20:25
İLK SAHUR NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu.
Buna göre; Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılmıştı.
İLK SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2025
İstanbul Sahur vakti: 06:04
İstanbul İftar vakti: 19:05
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025