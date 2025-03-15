Kar yağışı İstanbul’a geri dönüyor. İstanbul’da yarın 27 derece olarak ölçülmesi beklenen hava sıcaklığı 22 derece birden düşecek. Haftaya çarşamba gecesi kentin yükseklerinde kar başlayacak.
Yaz havası yaşayan Türkiye, yeni haftada soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. İşte son hava durumu raporu...
HAVA SICAKLIĞI 22 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Ancak sıcak hava dalgası, yeni haftada yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.
İstanbul’da cumartesi günü 27 derece olan hava sıcaklığının önümüzdeki hafta çarşamba günü 5 dereceye düşmesi bekleniyor.
'19 MART VE 20 MART''TA KAR YAĞACAK'
Açıklamada, pazartesi gününden itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle kentte sıcaklıkların hızla düşeceği, hafta ortasına kadar 5 derece civarına ineceği belirtildi.
Ayrıca, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günleri, yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı mevcut" denildi.
İstanbul’da 18 Mart-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının hakim olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği tahmini paylaşıldı.
SOĞUK HAVA BİR HAFTA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Türkiye 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıkları salı günü kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek.