Ancak sıcak hava dalgası, yeni haftada yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.

Açıklamada, pazartesi gününden itibaren Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle kentte sıcaklıkların hızla düşeceği, hafta ortasına kadar 5 derece civarına ineceği belirtildi.

Ayrıca, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günleri, yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı mevcut" denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Türkiye 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıkları salı günü kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek.