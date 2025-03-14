Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, mart ayının başından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirtti.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAZ YAŞANACAK

Bu durumun 17 Mart'a kadar devam edeceğini kaydeden Özdemir, "Özellikle çöl üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle birçok bölgede yazı aratmayan günler yaşanıyor. İstanbul'da cumartesi günü sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak." dedi.

18 MART'TAN SONRA ANİ DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Özdemir, 18 Mart'tan itibaren hava sistemlerinde değişim yaşanacağını vurgulayarak, "Kutuplar üzerinden gelen karasal polar hava kütlesi, sıcaklıkları hızla düşürecek. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklığın 5 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Bu durum, çok kısa sürede 22 derecelik ani bir sıcaklık düşüşü anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Bu tür ani sıcaklık değişimlerinin insan sağlığı üzerinde önemli etkileri olabileceğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için bu değişimler risk oluşturabilir. Vatandaşlarımızın hava durumunu takip ederek uygun tedbirleri alması gerekiyor. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yağmur ve sağanak da etkili olacak. Özellikle İstanbul başta olmak üzere, birçok şehirde yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riski de ortaya çıkabilir. Bu nedenle sürücülerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor."

Özdemir, hava koşullarına bağlı günlük planların değişebileceğini, bu nedenle önümüzdeki günlerde hava durumu güncellemelerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

BAKANLIK'TAN İSTANBUL'A KAR UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, salı gününden itibaren sıcaklıklardaki sert düşüşe ve kar yağışına dikkat çekerek uyarıda bulundu. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Soğuk ve yağışlı hava geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre; ülkemiz 18 Mart Salı gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Hava sıcaklıklarının salı günü yurdun kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sıcaklıklardaki ani düşüşle meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları, erken uyarıları takip etmesi önem taşımaktadır.

AKOM'DAN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftaya çarşamba gecesi ve perşembe günü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.

Kentte pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarına gerileyeceği kaydedilen açıklamada, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.







