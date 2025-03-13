“Ankara'da cuma ve cumartesi günleri için bir yağış beklemiyoruz. Pazar günü ise akşam saatlerinde batı kesimlerde hafif bir sağanak yağışı geçişi olabilir. Ancak hava sıcaklıkları 28-29 derece olacak. İstanbul ilimiz için bu hafta bir yağış beklentimiz bulunmuyor. Güneyden yer yer kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları İstanbul'da ise 25-26 derece civarında seyredecek. İzmir'de de diğer illerimizde olduğu gibi yağış beklentimiz yok. Az bulutlu hava gözlemleniyor. Burada ise hava sıcaklıkları 28-29 derece civarında olacaktır. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Salı gününden itibaren ise kuzey-batı kesimlerinden başlayarak hissedilir derecede azalmasını bekliyoruz”