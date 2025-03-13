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Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üzerinde

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin 15 derece üzerinde

16:0113/03/2025, Perşembe
DHA
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Cuma günü ve hafta sonunda ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Cuma günü ve hafta sonunda ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, cuma günü ve hafta sonu ülke genelinde sıcak havanın etkili olacağını belirterek, “Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla cuma günü ve hafta sonu güneşli günler bekliyoruz” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelindeki hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Macit, cuma günü ve hafta sonunda ülke genelinde yağış beklemediklerini söyledi. Macit,
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre, cuma günü ve hafta sonunda yurt genelinde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla cuma günü ve hafta sonu güneşli günler bekliyoruz. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarmak istiyorum. Sabah saatlerinde de doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla beraber sis hadisesi bekleniyor"
ifadelerini kullandı.

Üç büyük ilde durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre şu an için bir toz taşınımı hadisesi beklenmediğini kaydeden Macit,
“Ankara'da cuma ve cumartesi günleri için bir yağış beklemiyoruz. Pazar günü ise akşam saatlerinde batı kesimlerde hafif bir sağanak yağışı geçişi olabilir. Ancak hava sıcaklıkları 28-29 derece olacak. İstanbul ilimiz için bu hafta bir yağış beklentimiz bulunmuyor. Güneyden yer yer kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Hava sıcaklıkları İstanbul'da ise 25-26 derece civarında seyredecek. İzmir'de de diğer illerimizde olduğu gibi yağış beklentimiz yok. Az bulutlu hava gözlemleniyor. Burada ise hava sıcaklıkları 28-29 derece civarında olacaktır. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Salı gününden itibaren ise kuzey-batı kesimlerinden başlayarak hissedilir derecede azalmasını bekliyoruz”
diye konuştu.


#Meteoroloji
#Hava durumu
#sıcak hava dalgası

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