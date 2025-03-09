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Meteorolojiden 1 haftalık hava durumu tahmini: Sıcak havalar geliyor

Meteorolojiden 1 haftalık hava durumu tahmini: Sıcak havalar geliyor

15:109/03/2025, Pazar
AA
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Yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Havalar ısınacak

Yurt genelinde yağışsız ve sıcak havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirten Çelik, "Hatta sıcaklıklarda 3-4 derece daha artış bekliyoruz. Bu artışla yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Hafta boyunca bu sıcak hava dalgası ülkemizde etkili olacak." diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu ve Çanakkale'de sağanak var

Yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesinin doğusunda, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde gök gürültülü sağanak görüleceğini dile getiren Çelik, çarşamba ve perşembe günü ise Edirne ile Çanakkale çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişlerinin etkili olacağını söyledi.

Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar etkili olacak

Sıcaklıkların Akdeniz Bölgesinde 30, İç Anadolu Bölgesinde 25-26, Marmara Bölgesinde 25 dereceye kadar çıkacağını aktaran Çelik, "Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklara tekabül ediyor." dedi.

Karlı bölgelerde çığ riski devam ediyor

Doğuda kar kalınlığının yüksek olduğu yerlerde çığ riskinin bulunduğuna dikkati çeken Çelik, sıcaklıkların yükselmesiyle bu riskin daha da artabileceğini ifade etti.

Üç büyükşehirde yağış beklenmiyor

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki hava durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, 3 büyükşehirde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını söyledi. Hava Tahmin Uzmanı Çelik, başkentte ise sıcaklıkların 23-24 dereceye kadar çıkacağını bildirdi. İstanbul'da şu an kuzeyli rüzgarların etkili olduğunu belirten Çelik, "Salı gününden itibaren 4-5 derece sıcaklık artışı olacak. En yüksek sıcaklık 21-22 dereceye çıkacak." diye konuştu. İzmir'de de sıcaklıkların kademeli olarak artacağını dile getiren Çelik, sıcaklıkların 25-26 dereceye ulaşacağını kaydetti.


#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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