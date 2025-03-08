Meteoroloji duyurdu: Bugün zirve yapıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.