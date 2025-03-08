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Meteoroloji duyurdu: Bugün zirve yapıyor

Meteoroloji duyurdu: Bugün zirve yapıyor

10:148/03/2025, Cumartesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul'da mevsimin en sıcak günü yaşanacak. Gün içinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ön görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.


Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceği tahmin edliyor.


Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

#Meteoroloji
#Hava Durumu
#Sıcaklık

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