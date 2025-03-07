Geçen hafta eksi 4 bugün 29 dereceyi gördü: Vatandaşlar kendini dışarı attı

"Hava çok güzel. Ben de kendimi parka atıp spor yaparak bu havanın tadını çıkartıyorum. Ancak bundan sonraki aylarda sıcaklıklar daha da artacak. Yaylası olanlar yaylaya gidecek olmayanların Allah yardımcısı olsun. Geçen hafta 4-5 gün soğuk havalar oldu ama şimdi hava çok güzel"