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Geçen hafta eksi 4 bugün 29 dereceyi gördü: Vatandaşlar kendini dışarı attı

Geçen hafta eksi 4 bugün 29 dereceyi gördü: Vatandaşlar kendini dışarı attı

15:547/03/2025, Cuma
IHA
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Adana'da termometreler 29 dereceyi gösterdi.
Adana'da termometreler 29 dereceyi gösterdi.

Geçtiğimiz hafta Sibirya soğuklarının etkisiyle eksi 4 dereceye ulaşarak zirai don yaşanan Adana'da termometreler bugün 29 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 4 derecelere ulaşarak zirai don yaşanmasına neden oldu. Hafta başından itibaren soğuk havaların etkisini kaybetmesiyle birlikte Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık artışı Adana'da yaz günlerini yaşatmaya başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı saat 14.30 itibarıyla 26,6 derece ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 29 dereceye kadar ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parklarda zaman geçirdi.

Parkta spor yapan İbrahim İpteş,
"Hava çok güzel. Ben de kendimi parka atıp spor yaparak bu havanın tadını çıkartıyorum. Ancak bundan sonraki aylarda sıcaklıklar daha da artacak. Yaylası olanlar yaylaya gidecek olmayanların Allah yardımcısı olsun. Geçen hafta 4-5 gün soğuk havalar oldu ama şimdi hava çok güzel"
dedi.
İkiz çocuklarını parkta gezdiren Asef Herikçi ise
, "Bugün çok sıcak. Çocuklarımızı dışarı çıkarttık, gezdiriyorum. Bundan sonra hava sıcaklığı giderek de artıyor"
diye konuştu.


#Adana
#hava durumu
#sıcaklık

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