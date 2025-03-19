İstanbul Valiliği'nin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi'ne çıkan yollar geçici süreyle kapatıldı. Valilik yaptığı duyuru ile alternatif yolları duyurdu.
İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. İstanbul Valiliği'nin kararıyla, bazı metro durakları ve Vatan Caddesi'ne çıkan bazı yollar geçici süreyle kapatıldı. Valilik yaptığı duyuru ile alternatif yolları duyurdu.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi, İstanbul Valiliği'nin emriyle kapatıldı.
İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı.
Gün içinde yapılacak tüm seferler boyunca Taksim İstasyonu hizmet veremeyecek.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."