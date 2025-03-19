İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu. İstanbul Valiliği'nin kararıyla, bazı metro durakları ve Vatan Caddesi'ne çıkan bazı yollar geçici süreyle kapatıldı. Valilik yaptığı duyuru ile alternatif yolları duyurdu.