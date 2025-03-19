İstanbul'da 4 gün gösteri yasağı

-19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,