İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? 13 Ocak İstanbul hava durumu

İstanbul'da bugün kar yağışı etkili oldu. Kartal’ın yüksek kesimleri ve Çatalca'da kar etkili oldu. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan kar yağışının yarın devam edip etmeyeceği sorgulanıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile bugünden itibaren yağışların; Marmara Bölgesi’nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medyadan yaptığı açıklamada İstanbul’daki kar yağışına ilişkin:

Akşam saatlerinde sıcaklığın biraz daha düşeceğini belirten Şen, ‘Kar yağışı da biraz daha fazlalaşacak ama örtü sadece yükseklerde 2-3 cm olur. Yarın öğlene kadar da bu miktarda kar yağar öğleden sonra ayrılıp doğuya kayacak" şeklinde konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre, kentte yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sıcaklık düşüşüyle karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, bölge genelinde halen mevsim normallerinde olan hava sıcaklıklarının bugünden itibaren Trakya'dan başlayarak bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle bugünden itibaren yağışların, Trakya'dan başlayarak bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 13 Ocak Perşembe günü il genelinde yer yer kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklar; Çarşamba 3/4, Perşembe 0/2, Cuma -1/4, Cumartesi 1/7, Pazar 2/7. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.

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HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esecek.