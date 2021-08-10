İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Antalya, Muğla, Isparta gibi bir çok ilde çıkan orman yangınlarına bir yenisi de İstanbul eklendi. Alınan yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye Sarıyer'e intikal etti.

İstanbul'da nerede orman yangını çıktı?

Sarıyer, Maden Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.