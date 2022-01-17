İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? 18 Ocak Salı günü İstanbul'da kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. İstanbul'da da soğuk havaların etkisini sürdürmesi ile kar yağması beklentisi devam ediyor. Bu anlamda "okullar tatil olacak mı" sorusu gündeme geliyor. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil edilir mi?

18 OCAK SALI İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yarın (18 Ocak) okulların tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Valilik'ten resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'DA 18 OCAK'TA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son tahminleri yayınladı. İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul'da kar yağışı ile ilgili tahminlerde bulundu.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den de uyarı geldi. Şen, “Çarşamba günü Trakya Kıyı Ege ve Akdeniz bölgesi hariç Marmara’nın doğusu İstanbul dahil karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir” dedi. Öte yandan kar yağışına ilişkin 22 Ocak’ı işaret eden Şen, kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacağını vurguladı.