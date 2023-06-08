Emekli memur maaşı zammı için nefesler tutuldu. Aralık ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Memur ve emekli zamlarının belirlenmesinde etken olacak olan aralık ayı enflasyonu 3 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Peki emekli zammı hesaplama nasıl yapılacak? Emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?