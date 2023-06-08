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İstanbulkart kişiselleştirme işlemi nereden, nasıl yapılır?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbulkart sahipleri kartlarını kendilerine özel hale getiriyor. Bu detay sonrasında "İstanbulkart kişiselleştirme nasıl, nereden yapılır?" sorgulamaları hız kazandı. İBB'nin yeni uygulamasıyla birlikte, İstanbulkart sahipleri kartlarının kaybolması halinde bakiyelerini koruma altına alabilecek. Peki İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme nerede yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme ücretli mi?

13:26 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbulkart kişileştirme

İstanbulkart kişileştirme

İstanbulkart kişiselleştirme başvurusu kart sahiplerince merak ediliyor. İndirimli kart, resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkı, iade hakkı ve kampanyalardan faydalanmak için İstanbulkart kişiselleştirme işlemi yapılması gerekiyor. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme bitti mi, ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte, adım adım İstanbulkart kişiselleştirme yolları hakkında ayrıntılı bilgiler.

İstanbulkart kişiselleştirme başvurusu bitti mi?

İstanbulkart’ta yeni dönem 1 Ocak 2023 tarihinde başlıyor. Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek ancak İstanbulkart’a özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.İstanbulkart’ı kişiselleştirmek için
adresindeki form doldurulabilecek.

Başvuruların 1 Ocak tarihinden önce gerçekleşmesi gerekiyor. Öte yandan Kişiselleştirme işlemi yapılmayan kartlar resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz kullanım hakkından faydalanamayacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ın avantajları 1 Ocak 2023’te başlıyor.

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl nereden yapılır?

İstanbulkart’ı kişiselleştirmek için
adresindeki form doldurulabilecek. İstanbulkart Mobil uygulamasının ana sayfasından ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabilecek. Ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kartların kişiselleştirme işlemi yapılabilecek.
İstanbulkart kişiselleştirme işlemi mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Bunun için uygulamaya giriş yapılıp ana sayfadan Kart ekle alanındaki yönlendirmeler takip edilerek işlem kolayca tamamlanır. Diğer bir yol da
veya
adreslerinden gerekli bilgiler doldurularak kartlar kişiselleştirilebilir.
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44 dakika önce
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