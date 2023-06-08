İstanbulkart kişileştirme
İstanbulkart kişiselleştirme başvurusu kart sahiplerince merak ediliyor. İndirimli kart, resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkı, iade hakkı ve kampanyalardan faydalanmak için İstanbulkart kişiselleştirme işlemi yapılması gerekiyor. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme bitti mi, ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte, adım adım İstanbulkart kişiselleştirme yolları hakkında ayrıntılı bilgiler.
İstanbulkart kişiselleştirme başvurusu bitti mi?
Başvuruların 1 Ocak tarihinden önce gerçekleşmesi gerekiyor. Öte yandan Kişiselleştirme işlemi yapılmayan kartlar resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz kullanım hakkından faydalanamayacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ın avantajları 1 Ocak 2023’te başlıyor.