İstanbulkart kişiselleştirme yapanlar resmi tatillerde ücretsiz ulaşım ve iade hakkına sahip oluyor

İstanbulkart kişiselleştirme başvurusu kart sahiplerince merak ediliyor. İndirimli kart, resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkı, iade hakkı ve kampanyalardan faydalanmak için İstanbulkart kişiselleştirme işlemi yapılması gerekiyor. Peki, İstanbulkart kişiselleştirme bitti mi, ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte, adım adım İstanbulkart kişiselleştirme yolları hakkında ayrıntılı bilgiler.

İstanbulkart kişileştirme

İstanbulkart kişiselleştirme başvurusu bitti mi?

İstanbulkart’ta yeni dönem 1 Ocak 2023 tarihinde başlıyor. Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek ancak İstanbulkart’a özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.İstanbulkart’ı kişiselleştirmek için www.kisisellestir.istanbul adresindeki form doldurulabilecek.

İstanbulkartlar kişileştirme başvurusu

Başvuruların 1 Ocak tarihinden önce gerçekleşmesi gerekiyor. Öte yandan Kişiselleştirme işlemi yapılmayan kartlar resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz kullanım hakkından faydalanamayacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ın avantajları 1 Ocak 2023’te başlıyor.

REKLAM

İstanbulkart

İstanbulkart kişiselleştirme nasıl nereden yapılır?

İstanbulkart’ı kişiselleştirmek için www.kisisellestir.istanbul adresindeki form doldurulabilecek. İstanbulkart Mobil uygulamasının ana sayfasından ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabilecek. Ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kartların kişiselleştirme işlemi yapılabilecek.

İETT İstanbulkart

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Bunun için uygulamaya giriş yapılıp ana sayfadan Kart ekle alanındaki yönlendirmeler takip edilerek işlem kolayca tamamlanır. Diğer bir yol da www.bireysel.istanbulkart.ista... veya www.kisisellestirme.istanbulka... adreslerinden gerekli bilgiler doldurularak kartlar kişiselleştirilebilir.

ÖZGÜN En düşük memur emekli maaşı kaç lira olacak?