Trendyol Süper Lig 11. haftasında Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti.
İstanbulspor,
11. haftasında evinde Pendikspor ile karşılaştı. 6 golün atıldığı maçta kazanan 4-2’lik skorla Pendikspor oldu. Galibiyet golleri Erencan, Welinton (2) ve Thuram’dan geldi. İstanbulspor’un golleri Ndao ve Rroca’dan geldi. İstanbulspor - Pendikspor maç özeti ve Trendyol Süper Lig 11. hafta maç fikstürü haberimizde.
İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ
İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ
İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇ SONUCU
İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#İstanbulspor
#Pendikspor
#Trenyol Süper Lig
1 saat önce