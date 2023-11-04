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Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig 11. haftasında İstanbulspor evinde Pendikspor’u konuk etti. İstanbul derbisinde kazanan taraf 4-1’lik skorla Pendikspor oldu. Goller dakika 30’ Erencan Yardımcı, 40’ Alassane Ndao, 45’ ve 60’ Welinton (2), 83’ Thuram, 89’ Eduard Rroca’dan geldi. Pendikspor ligde 2. galibiyetini alarak 10 puanla 15. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 10 maçta 7. mağlubiyetini alarak 5 puanla 19. sırada yer aldı. İstanbulspor - Pendikspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:25 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:26 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 11. haftasında Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti.

İstanbulspor,
11. haftasında evinde Pendikspor ile karşılaştı. 6 golün atıldığı maçta kazanan 4-2’lik skorla Pendikspor oldu. Galibiyet golleri Erencan, Welinton (2) ve Thuram’dan geldi. İstanbulspor’un golleri Ndao ve Rroca’dan geldi. İstanbulspor - Pendikspor maç özeti ve Trendyol Süper Lig 11. hafta maç fikstürü haberimizde.

İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ

İstanbulspor - Pendikspor maç özetini izlemek için

İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI







#İstanbulspor
#Pendikspor
#Trenyol Süper Lig
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Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti