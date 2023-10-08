Beşiktaş - İstanbulspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. Siyah-beyazlı tribünler maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına 5 dakika boyunca destek vermedi.
Beşiktaş, evinde İstanbulspor’u Aboubakar ve Ghezzal’ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
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Beşiktaş-İstanbulspor maç özeti
Beşiktaş-İstanbulspor maç özeti
Beşiktaş-İstanbulspor canlı skor
Beşiktaş-İstanbulspor canlı skor
Beşiktaş-İstanbulspor maçtan dakikalar
Beşiktaş-İstanbulspor maçtan dakikalar
- 3' Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Amartey kafayı vurdu, Jensen topu kornere yolladı. Pozisyon bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.
- 6’ Beşiktaş 1-0 İstanbulspor (Aboubakar)
- 6' Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Salih'in pasında ceza sahası içinde döner donmaz kaleye vuran Aboubakar, üst köşeden topu ağlara yolladı.
- 8' Rakiplerinden sıyrılan Ghezzal, Muleka'ya verdi ancak Muleka şut şansı bulamadı.10' Hızlı çıkan Beşiktaş'ta Ghezzal, Muleka'yı düşündü ancak top Muleka'nın arkasında kaldı.
- 13' Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Alex Oxlade-Chamberlain şut denemek istedi. Araya giren Ali Yaşar topu kornere yolladı.
- 14' Baktiyor Zaynutdinov'un ceza sahası içinde bir karambol yaşandı. Karşılaşmanın yan hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.
- 17' Uzaktan kaleyi deneyen Muleka'nın şutu Jensen'de kaldı.
- 21' Amir Hadziahmetovic'in altı pasa kestiği topta Chamberlain bomboş pozisyonda vurdu ancak top üstten dışarı gitti.
- 23' Sağ kanattan gelişen atakta İstanbulsporlu oyuncuların uzaklaştırdığı topu ceza yayı üzerinde alan Chamberlain kaleyi düşündü. Top yandan dışarı gitti.
- 25' Bu kez sol kanattan Rosier ile gelen Beşiktaş'ta, Rosier'in attığı pasa Aboubakar hareketlenmedi. Aut.
- 28' Siyah-beyazlılarda Ethemi ile girdiği ikili mücadele sırasında Eric Bailly sakatlık geçiriyor. Değişiklik işareti yapıldı.
- 35' Sağ kanatta Ghezzal'ın pasında içeri çevirmek isteyen Chamberlain, savunmaya takıldı.
- 42' Mehmet Yeşil'in topuk pasıyla topu önüne alan Ndao, Necip'ten sıyrılmak istedi ancak Necip başarılı. İstanbulspor korner kullanacak.45' Rakibi eksik yakalayan İstanbulspor'da Alassane Ndao hızlı çıktı ancak Ndao'nun pas tercihi başarısız olunca Beşiktaş savunması topu aldı.
- 45' Ghezzal'ın pasında Salih Uçan gelişine vurdu. Topun önüne yatan Mehmet Yeşil topu blokluyor. İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 İstanbulspor.
- 46' Röveşata'ya kalkan Muleka, rakibine faul yaptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Muleka'ya sarı kart gösteriyor.48' Savunma arkasına sarkan Emir Gültekin kaleciyle karşı karşıya pozisyondayken Rosier ayak topa koydu.
- 49' Ghezzal'ın ara pasında sağ çaprazda kaleyi önünde bulan CHamberlain sert vurdu. Top üstten dışarıya gitti.
- 50' Baktiyor Zaynutdinov'un hatasıyla araya giren Mendy Mamadou ceza sahası içinde yerde kaldı. İstanbulsporlu oyuncular penaltı bekliyor.
- 51' İstanbulspor'un atağının devamında hızlı çıkan Beşiktaş'ta Ghezzal ceza sahası dışından vurdu. Top üstten dışarıya gitti.
- 54' Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic rakibinin ayağına basması sonucu sarı kart gördü.
- 55' Çok uzak mesafeden serbest vuruşu kullanan Ethemi'nin şutunu Ersin son anda kornere çeldi.
- 56' Ali Yaşar'ın kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe sekti. İstanbulsporlu oyuncuların son çizgiden içeriye çevirdiği topu Beşiktaş savunması karşıladı.
- 71' Ghezzal'ın pasında topu önüne alan Aboubakar sert vurdu. Top farklı şekilde dışarı çıktı.
- 72' Beşiktaş'ta Salih Uçan, Aboubakar ve Muleka kenara gelirken Demir Ege, Cenk Tosun ile Onur Bulut oyuna giren isimler oldu.
- 78' Tugay Kaan Numanoğlu, Onur Bulut'un ofsaytta olduğunu belirterek golü iptal etti.
- 89' Ceza sahası içinde topa hareketlenen Cenk Tosun, Muammer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.90’ Ghezzal penaltı golünü attı. Maç sonucu Beşiktaş 2-0 İstanbulspor.
Beşiktaş-İstanbulspor İlk 11'ler
Beşiktaş-İstanbulspor İlk 11'ler
Beşiktaş
:
Ersin, Rosier, Bailly, Amartey, Zaynutdinov, Salih, Amir, Ghezzal, Chamberlain, Muleka, Aboubakar
İstanbulspor:
Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi
Trendyol Süper Lig puan durumu
Trendyol Süper Lig puan durumu
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1 saat önce