İstanbulspor- Samsunspor
3 Eylül'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda başlayan maç, sağanak nedeniyle 11. dakikada ertelenmişti.
İstanbulspor- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), açıklamasında maçın yarın kaldığı yerden devam edeceğini duyurmuştu.
Ligde geride kalan 10'ar maçta 5'er puanı bulunan iki ekip, müsabakadan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.
Maçın saati ve hakemi belli oldu
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.