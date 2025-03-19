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İstanbul'un yanı başı beyaza büründü! Kar yağışı ne zaman bitecek?

İstanbul'un yanı başı beyaza büründü! Kar yağışı ne zaman bitecek?

13:5119/03/2025, Çarşamba
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Kar yağışı ne zaman bitecek?
Kar yağışı ne zaman bitecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kartepe beyaza bürünürken, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü. Meteoroloji, soğuk havanın ne zaman sona ereceğine dair tahminlerini paylaşarak vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artması beklenirken, kar yağışının etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'de zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Kuzuyayla bölgesini beyaza bürüdü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bir süre daha aralıklarla devam edebileceğini belirtti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Beyaz örtü ile kaplanan bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Şiddetini arttıran yağış ekipleri de harekete geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

23 MART'A KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 15 derece altında seyretti. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı zaman zaman şiddetini artırdı. Yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

#Kar Yağışı
#Meteorolji
#Meteoroloji İstanbul

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