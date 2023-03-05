14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala altılı masa dağıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, altılı masadan ayrıldıklarını açıkladı. İYİ Parti’nin kendi adayını çıkaracağı iddiaları konuşulurken, Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen’den İYİ Parti’nin cumhurbaşkanı adaylığına göz kırptı.

Ersan Şen

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkan adayı Ersan Şen mi?

Prof. Dr. Şen, hem sosyal medya hesabı hem de Habertürk TV’deki canlı yayında “Sayın Meral Akşener’den ve İYİ Parti’den böyle bir teklif gelirse elbette seve seve kabul ederim. Bu görevi yapacak kabileyette olduğuma inanıyorum. Herkesten de iyi yaparım. Yeter ki millet teveccüh göstersin” dedi. Bu çıkış üzerine Akşener telefonla Şen’i arayarak, adaylık için cesaretli tavrı nedeniyle kutladı. Şen’e “görüşelim” diyen Akşener, yöntem olarak adayların kamuoyuna anketler aracılığıyla sorulacağı ve önde çıkan ismin aday gösterileceği bilgisini verdiği öğrenildi.

Akşener ile Ersan Şen görüşecek mi?

Ersan Şen, "Akşener, 'Bunda ciddi misiniz' dedi, 'Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ersan Şen kimdir?

Ersan Şen 16 Temmuz 1966 tarihinde Nevşehir'de dünyaya geldi. Lise eğitimi için İstanbul'a gelene kadar çocukluğu ve gençliği Nevşehir, Avanos, Çalış Kasabası'nda geçen Şen, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden 1983 senesinde mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

1987 senesinde üniversite mezuniyetinin ardından, İstanbul Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Şen, yüksek lisansını 1989 senesinde Marmara Üniversitesi’nde yaptı.

1994 senesinde aynı üniversitede doktorasını yapan Şen, 1998 senesinde de doçent oIdu.

2004 senesinden bu yana profesör olarak görev yapmaktadır.

Aynı zamanda İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlık yapan Ersan Şen, Akademik yaşamını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürüten Şen, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi olarak da idari görevde bulunmuştur.

Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında akademik kariyere sahip olan Şen’in, bu alanlarda yazılmış birçok kitap, makale ve çevirisi mevcuttur. Aynı zamanda Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir.



