|
Özgün

İzmir’de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, geçtiğimiz gün İzmir ve dış ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağmur beklendiği duyurusunun ardından bugün gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Kentin cadde ve sokaklarında oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri teyakkuza geçti. İzmir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:46 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
İzmir 5 günlük hava durumu

İzmir 5 günlük hava durumu

İzmir'de, etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, kazaları da beraberinde getirdi. Kentin cadde ve sokaklarında oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

SAĞANAK YAĞIŞ SEBEBİYLE SU BASKINLARI OLDU

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir ihbara giden polis ekipleri, 9 Eylül Caddesi'nde dönüş yapmak istedi. Bu sırada polis otosunun, ön lastiği bir süre önce altyapı çalışması için açılan çukura düştü. Polis ekipleri yaptıkları müdahaleler ile polis otosunu düştüğü çukurdan çıkartmayı başardı. Konak ilçesinde, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskını olduğu, itfaiye ekiplerinin de suları tahliye etmek için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İzmir 5 günlük hava durumu için


#İzmir
#yağış
#meteoroloji
#kaza
#hava durumu
#sağanak
1 saat önce
default-profile-img
İzmir’de sağanak yağış etkili oldu
Lider Celtics, üst üste 3. kez kaybetti
EYT son dakika haberleri: 27 Ocak EYT son durum: Teklif Meclis'e geliyor
Merkez Bankası'nda kur korumalı mevduatta yeni adım: Faiz üst sınırı kaldırıldı
Sokak röportajında konuşan adam sosyal medyada gündem oldu
90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.