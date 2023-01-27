İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir ihbara giden polis ekipleri, 9 Eylül Caddesi'nde dönüş yapmak istedi. Bu sırada polis otosunun, ön lastiği bir süre önce altyapı çalışması için açılan çukura düştü. Polis ekipleri yaptıkları müdahaleler ile polis otosunu düştüğü çukurdan çıkartmayı başardı. Konak ilçesinde, kuvvetli sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskını olduğu, itfaiye ekiplerinin de suları tahliye etmek için çalışmalar yaptığı öğrenildi.