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İzmir bayram namazı saati: 2 Mayıs İzmir'de bayram namazı kaçta kılınacak?

Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı sabah namazının kılınması ile başlamış olacak. Vatandaşlar bulundukları illere göre bayram namazlarını kılacak. İzmir'de yaşayan vatandaşlar 2 Mayıs İzmir bayram namazı saatini sorgulamaya başladı. Diyanet'in belirlemiş olduğu takvime göre İzmir'de bayram namazı kaçta kılınacak? İşte İzmir Ramazan Bayramı namaz saati...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Diyanet Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? 2 Mayıs 2022 İzmir Bayram Namazı Vakti
İzmir bayram namazı saati

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi günü 81 ilde bayram namazı kılınacak. İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet takvimine göre İzmir Ramazan Bayramı namaz saati...

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? (2 MAYIS)

2 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de Ramazan Bayramı namazı saat 06:45'de kılınacak.

2 MAYIS İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.14, Adıyaman: 06.02, Afyonkarahisar: 06.31, Ağrı: 05.40, Aksaray: 06.18, Amasya: 06.07, Ankara: 06.20, Antalya: 06.33, Ardahan: 05.39, Artvin: 05.42, Aydın: 06.43, Balıkesir: 06.40, Bartın: 06.20, Batman: 05.50, Bayburt: 05.50, Bilecik: 06.31, Bingöl: 05.51, Bitlis: 05.45, Bolu: 06.24, Burdur: 06.34, Bursa: 06.35, Çanakkale: 06.46, Çankırı: 06.16, Çorum: 06.11, Denizli: 06.38, Diyarbakır: 05.54, Düzce: 06.26, Edirne: 06.43, Elazığ: 05.57, Erzincan: 05.54, Erzurum: 05.46, Eskişehir: 06.30, Gaziantep: 06.06, Giresun: 05.56, Gümüşhane: 05.53, Hakkari: 05.40, Hatay: 06.12, Iğdır: 05.35, Isparta: 06.32, İstanbul: 06.34, İzmir: 06.45, Kahramanmaraş: 06.07, Karabük: 06.19, Karaman: 06.23, Kars: 05.38, Kastamonu: 06.14, Kayseri: 06.11, Kilis: 06.08, Kırıkkale: 06.18, Kırklareli: 06.40, Kırşehir: 06.16, Kocaeli: 06.31, Konya: 06.25, Kütahya: 06.32, Malatya: 06.01, Manisa: 06.44, Mardin: 05.52, Mersin: 06.17, Muğla: 06.42, Muş: 05.47, Nevşehir: 06.15, Niğde: 06.16, Ordu: 05.58, Osmaniye: 06.11, Rize: 05.48, Sakarya: 06.29, Samsun: 06.04, Siirt: 05.47, Sinop: 06.08, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.00, Şırnak: 05.45, Tekirdağ: 06.40, Tokat: 06.05, Trabzon: 05.51, Tunceli: 05.55, Uşak: 06.36, Van: 05.40, Yalova: 06.33, Yozgat: 06.12, Zonguldak: 06.22."

DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.

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