Ankara'da Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? (2 Mayıs 2022)

11 ayın Sultanı Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar 2 Mayıs Pazartesi günü bayram sevincini yaşayacak. Vatandaşlar bayramın ilk günü sabahında cemaatle bayram namazını idrak edecek. Ankara'da yaşayan vatandaşlar 2022 Ramazan Bayramı namazı saatini merak ediyor. İşte, Ankara Ramazan bayram namazı saati...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? (2 MAYIS 2022)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu takvime göre 2 Mayıs 2022 tarihinde kılınacak Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06:20'de kılınacak.

ÖZGÜN İstanbul bayram namazı saatleri: 2 Mayıs İstanbul'da bayram namazı saat kaçta?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

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Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

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Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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