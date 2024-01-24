|
Özgün

Johnson & Johnson "bebek pudrası için kanser iddiası! 50 binden fazla davada anlaşmaya vardı

ABD'de kozmetik ve hijyenik ürünler üreten Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin güvenliği konusunda tüketicileri yanıltıp yanıltmadığına ilişkin 40'tan fazla eyalette yürütülen soruşturmaları çözüme kavuşturmak için anlaşmaya vardı.

16:01 - 24/01/2024 الأربعاء
Güncelleme: 16:11 - 24/01/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Johnson and Johnson
Johnson and Johnson

Johnson & Johnson'ın Dünya Genelinde Hukuki İhtilaflardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erik Haas, konuya ilişkin açıklamasında, şirketin talk bazlı ürünlerine yönelik davada kapsamlı ve nihai bir çözüm bulmak için çeşitli yollar izlemeye devam ettiğini bildirdi.

Haas, bunun şirketin talk bazlı ürünleriyle ilgili iddiaları çözüme kavuşturmak için 42 eyalet ile başkent Washington'un başsavcılarından oluşan bir konsorsiyumla vardığı prensipte bir anlaşmayı içerdiğini aktardı.

700 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Öte yandan, Johnson & Johnson Finansal İşler Direktörü (CFO) Joseph Wolk, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, şirketin eyaletlerin taleplerini karşılamak için 700 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Söz konusu anlaşmanın şirkete karşı açılan özel davaları kapsamadığı aktarılırken, Johnson & Johnson kansere neden olduğu iddia edilen talk bazlı ürünler nedeniyle 50 binden fazla davayla karşı karşıya bulunuyor.



#bebek pudrası
#Johnson & Johnson
#talk
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak 2024? Ödeme takvimi için açıklama geldi