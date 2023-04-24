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Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? (24 Nisan Pazartesi)

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yeni haftada gündemde yer alan konular arasında. Kabine Toplantısı tarihi ve kararları için ne zaman sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kabine Toplantısı son olarak 6 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirildi. Peki, 24 Nisan Pazartesi günü Kabine Toplantısı yapılacak mı?

11:40 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı

Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi ve konuşulacak konular bu hafta da vatandaşların gündeminde Kabine Toplantısı ne zaman sorusuyla yer alıyor. Son olarak mart ayında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi deprem bölgesindeki son durumu değerlendirmişti. Nisan ayının son haftasına gelinmesiyle birlikte Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı sorusu gündeme gelmeye başladı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında düzenlenmişti. Kabine Toplantısı normalde 2 haftada 1 düzenleniyor. Ancak son toplantının üzerinden 40 günden uzun zaman geçti. Geçtiğimiz hafta ise Erdoğan’ın programının yoğun olması sebebiyle toplantı düzenlenmemişti.

24 Nisan haftası için de henüz Kabine Toplantısı tarihi, günü ve saatiyle ilgili olarak açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde detaylara yer vereceğiz.

KABİNE GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENEN KONULAR

Kabine Toplantısı’nda ana gündem maddelerinden birinin seçim olması bekleniyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği, üniversite öğrencilerine bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti, asgari ücrete ara zam yapılması, ev hanımlarına yönelik emeklilik desteği, Aile ve Gençlik Bankası kurulması, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre düşmesi gibi birçok konunun Kabine gündemine gelmesi bekleniyor.




#kabine toplantısı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanlığı kabinesi
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