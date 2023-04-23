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Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı" dedi. Erdoğan'ın ardından çocuklardan oluşan kabine üyeleri konuşmalarını yaptı.

13:03 . 23/04/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzede çocukları kabulünde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hayatın akışı içinde afetler ve ne yazık ki kayıplar da yaşanabiliyor. Şubat ayında yaşadığımız felaketlerde böyle bir üzüntü yaşadık. 50 binin üzerindeki vatandaşımız geride sevdiklerini bıraktı. Ebedi aleme göç eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.


İnşallah 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına döndüreceğiz. Dün Kahramanmaraş'taydım, öncesinde Nurdağı'ndaydık. Hayatını kaybeden insanlarımızı tekrar geri getiremeyiz. Milletimiz nice badireyi, saldırıyı, afeti, birliğine, beraberliğine sarılarak geride bıraktı.


23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum.


Çocuk cumhurbaşkanı söz aldı, vaatlerini sıraladı


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği depremzede çocuk cumhurbaşkanı "Ben de eğer cumhurbaşkanının yerinde olsaydım ne yapardım bunu okuyacağım. Bir sürü yapılar yapardım, o milletimize sahip çıktı, teşekkür ediyorum. Savunma sanayiyi ileriye götürmeyi düşünürdüm. Depremi yaşadığım için evleri hızlı yaptırırdım. Uzay çalışmalarına ağırlık vereceğim. Kanserin ilaçlarının bulunmasını sağlayacağım" dedi.


Daha sonra çocukların oluşturduğu kabinede bakanlar tek tek söz alarak vaatlerini anlattı.


Ayrıntılar geliyor...




#23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Deprem
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