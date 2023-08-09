|
Özgün

Kağıtta Levrek Tarifi Yapılışı, Malzemeleri, Kalorisi ve Püf Noktaları

Levrek, deniz mahsullerinin en sevilen ve en lezzetlileri arasında yer alan balık türlerinden bir tanesi. Kağıtta, fırında, tavada ve buharda gibi birçok farklı şekilde pişirilebilen levreğin en güzel halini bu tarifimizde sizlerle paylaşıyoruz. Kağıtta levrek tarifi yapılışı ve lezzeti ile şimdiden favorileriniz arasında yerini alacak. Peki, kağıtta levrek tarifi, nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte adım adım soruların yanıtları.

10:11 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KAĞITTA LEVREK Tarifi, Nasıl Yapılır?

KAĞITTA LEVREK Tarifi, Nasıl Yapılır?

Kağıtta levrek tarifi yapılışı, malzemeleri, püf noktaları ve tüm detayları haberimizde. Levrek, ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesinde popüler bir balık türüdür. Besleyici özelliği ve lezzetliyle balık severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan levrek, birçok farklı şekilde pişirilebilir. Peki, kağıtta levrek tarifi, nasıl yapılır? Kağıtta levrek tarifi malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte tüm detaylar.

KAĞITTA LEVREK TARİFİ, NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

> 2 adet levrek fileto

> 1 adet limon

> 1 çay bardağı zeytinyağı

> Tuz

> Karabiber

> 2-3 dal taze kekik veya kurutulmuş kekik (isteğe bağlı)

> Taze maydanoz veya dereotu (servis için)

KAĞITTA LEVRET TARİFİ YAPILIŞI

  1. Fırını 180°C (350°F) derecede önceden ısıtın.
  2. Levrek filetolarını yıkayıp kağıt havlu ile kurulayın. Daha sonra tuz ve karabiberle hafifçe marine edin.
  3. Limonun kabuğunu rendeleyin ve limonun yarısının suyunu sıkın.
  4. Bir kasede zeytinyağı, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve isteğe bağlı olarak kekikleri karıştırın.
  5. Alüminyum folyo veya yağlı kağıt parçalarını hazırlayın. Her bir levrek filetosunu bir parçanın ortasına yerleştirin.
  6. Zeytinyağlı karışımı levrek filetolarının üzerine eşit şekilde paylaştırın.
  7. Folyo veya yağlı kağıdın kenarlarını kapatıp levrekleri güzelce sarın, böylece sızdırmaz bir paket elde edin.
  8. Levrek paketlerini fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin. Pişirme süresi levrek filetolarının kalınlığına bağlı olarak değişebilir. Levrek eti beyazladığında ve kolayca çatalla ayrıldığında piştiğini görebilirsiniz.
  9. Pişirdikten sonra levrek paketlerini fırından çıkarın, paketleri dikkatlice açın ve servis tabağına alın.
  10. Üzerine taze maydanoz veya dereotu serperek sıcak olarak servis yapın.
  11. Afiyet olsun!

KAĞITTA LEVREK TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?

Taze Levrek Seçimi:
Tarifin lezzeti için taze levrek filetoları tercih edin. Taze balık, daha iyi bir lezzet ve kıvam sağlar.
Marine Etme
: Levrek filetolarını hafifçe tuz ve karabiberle marine ederken aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Aşırı tuzlu veya baharatlı bir balık yemeği lezzeti bozabilir.
Zeytinyağı Karışımı:
Zeytinyağlı karışımı hazırlarken taze limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğu kullanarak doğal bir aroma katın. İsteğe bağlı olarak kekik veya diğer baharatlar da ekleyebilirsiniz.
Folyo veya Yağlı Kağıt Kullanımı
: Levrek filetolarını pişirirken alüminyum folyo veya yağlı kağıt kullanın. Bu paketler, levrekleri çevreleyen aromaları ve buharı içinde hapseder, böylece lezzet daha iyi korunur.
Paketlerin Dikkatli Kapatılması
: Folyo veya yağlı kağıdı levreklerin etrafına sıkıca sararak paketleri iyi bir şekilde kapatın. Bu, sızdırmaz bir ortam oluşturmanıza yardımcı olur ve içerideki buharın ve aromaların kaybolmasını engeller.
Pişirme Süresi
: Levrek filetolarının kalınlığına bağlı olarak pişirme süresi değişebilir. Balığın beyazladığını ve kolayca çatalla ayrıldığını gözlemleyerek pişirme süresini kontrol edin.
Servis
: Kağıtta levrekleri servis tabağına aldıktan sonra üzerine taze doğranmış maydanoz veya dereotu serperek servis yapın. Bu, yemeğe tazelik ve renk katacaktır.

KAĞITTA LEVREK KAÇ KALORİ?

1 porsiyon (100 gram) kağıtta levrek ortalama 214,9 kaloridir.

LEVREĞİN PİŞTİĞİNİ NASIL ANLARIZ?

Pişip pişmediğini balığın rengine bakarak anlayabilirsiniz. Et opak beyaza doğru dönmüşse ve balığın parlaklığı gidip kızarmışsa pişmiş demektir.

ÇİPURA MI DAHA YAĞLI LEVREK Mİ?

Levrek daha yağlı bir balıktır.


#Kağıtta levrek
#balık tarifleri
#fırında balık
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam edecek mi?