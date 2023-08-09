KAĞITTA LEVREK Tarifi, Nasıl Yapılır?
Kağıtta levrek tarifi yapılışı, malzemeleri, püf noktaları ve tüm detayları haberimizde. Levrek, ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesinde popüler bir balık türüdür. Besleyici özelliği ve lezzetliyle balık severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan levrek, birçok farklı şekilde pişirilebilir. Peki, kağıtta levrek tarifi, nasıl yapılır? Kağıtta levrek tarifi malzemeleri ve püf noktaları neler? İşte tüm detaylar.
KAĞITTA LEVREK TARİFİ, NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
> 2 adet levrek fileto
> 1 adet limon
> 1 çay bardağı zeytinyağı
> Tuz
> Karabiber
> 2-3 dal taze kekik veya kurutulmuş kekik (isteğe bağlı)
> Taze maydanoz veya dereotu (servis için)
KAĞITTA LEVRET TARİFİ YAPILIŞI
- Fırını 180°C (350°F) derecede önceden ısıtın.
- Levrek filetolarını yıkayıp kağıt havlu ile kurulayın. Daha sonra tuz ve karabiberle hafifçe marine edin.
- Limonun kabuğunu rendeleyin ve limonun yarısının suyunu sıkın.
- Bir kasede zeytinyağı, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve isteğe bağlı olarak kekikleri karıştırın.
- Alüminyum folyo veya yağlı kağıt parçalarını hazırlayın. Her bir levrek filetosunu bir parçanın ortasına yerleştirin.
- Zeytinyağlı karışımı levrek filetolarının üzerine eşit şekilde paylaştırın.
- Folyo veya yağlı kağıdın kenarlarını kapatıp levrekleri güzelce sarın, böylece sızdırmaz bir paket elde edin.
- Levrek paketlerini fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin. Pişirme süresi levrek filetolarının kalınlığına bağlı olarak değişebilir. Levrek eti beyazladığında ve kolayca çatalla ayrıldığında piştiğini görebilirsiniz.
- Pişirdikten sonra levrek paketlerini fırından çıkarın, paketleri dikkatlice açın ve servis tabağına alın.
- Üzerine taze maydanoz veya dereotu serperek sıcak olarak servis yapın.
- Afiyet olsun!
KAĞITTA LEVREK TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?
KAĞITTA LEVREK KAÇ KALORİ?
1 porsiyon (100 gram) kağıtta levrek ortalama 214,9 kaloridir.
LEVREĞİN PİŞTİĞİNİ NASIL ANLARIZ?
Pişip pişmediğini balığın rengine bakarak anlayabilirsiniz. Et opak beyaza doğru dönmüşse ve balığın parlaklığı gidip kızarmışsa pişmiş demektir.
ÇİPURA MI DAHA YAĞLI LEVREK Mİ?
Levrek daha yağlı bir balıktır.