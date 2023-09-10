Kahramanmaraş ’ın Andırın ilçesinde freni patlayan kamyonun mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına daldığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 28 yaralı da ilk müdahale sonrası ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Detaylar haberimizde.

KAMYON, CENAZE NAMAZINA HAZIRLANAN KALABALIĞIN ARASINA DALDI: 6 ÖLÜ, 24 YARALI

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Andırın ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Aksu'nun virajda kontrolünü yitirdiği 27 AKZ 728 plakalı çakıl yüklü kamyon, park halindeki 3 aracı önüne katıp sürükleyerek, bu sırada mezarlıkta, Hacı Durdu Avana'nın cenaze namazını kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına girdikten sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 28 yaralı da ilk müdahale sonrası ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaza sonrası yaralanan ve hastanede ayakta tedavisi yapılan kamyon şoförü Cengiz Aksu, jandarma tarafından gözaltıa alındı. Sürücü Aksu'nun ilk ifadesinde virajı alamayıp kamyonun kontrolünü kaybettiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

'İNŞALLAH ÖLÜ SAYIMIZ ARTMAZ'

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kaza yerine geldi. İnceleme yapan Vali Ünlüer, görevlilerden kazayla ilgili bilgi aldı. Vali Ünlüer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın cenaze merasimi yaptığı sırada bir kamyonumuz virajı alamayarak önce araçlara çarpıp sonra vatandaşlarımızın arasına girmiş bulunuyor" dedi.

Yaralılardan 8'inin Kahramanmaraş'a sevk edildiğini diğerlerinin ise Andırın Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğünü ifade eden Vali Ünlüler, "İnşallah ölü sayısı artmaz diye de dua ediyoruz. Kamyon şoförü de gözaltına alındı" dedi.

YARALININ TELEFONUNU JANDARMA AÇTI

Olayı duyup mahalleye gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döküp, fenalık geçirdi. Olay yerinde jandarma ekiplerince inceleme yapılırken, yerde bulunan bir cep telefonu çaldı. Telefonu açan jandarma personeli, telefonun sahibinin yaralı olduğunu ve hastanede tedaviye alındığını söyledi.

'KAMYON HIZLIYDI'

Görgü tanıkları her şeyin bir anda olduğunu, kaza sonrası can pazarının yaşandığını söyledi. Cenazeye katılanlardan Abdullah Bekirli, kamyonun kayarak kalabalığın arasına girdiğini belirterek, "Yukarıdan aşağı kamyon hızlı geldi. Vites düşürmek istedi ancak vites düşemeyince frene bastı ve teker çakıla geldi. Çakıla gelince kamyon devrilerek araçlara çarptı, ardından kalabalığı altına aldı" dedi.

Kamyonun çarptığı kamyonetin sürücüsü Ertuğrul Temiz ise kamyon gelirken aracıyla hareket halinde olduğunu, bu sayede yara almadan kurtulduğunu belirterek, "Cemaat cenaze için gelmiş. Cemaat, 'Kamyon geliyor' diye bağırdı. Bağırınca bir baktım, kamyon üzerime geliyor. Gaza bastım kaçmak için ama bana çarpınca arka kabin kısmını ezdi. Önünde de 2-3 tane araba gördüm, onları da ezdi, hepsini yuvarlayıp geldi üstümüze. Araç içinde hareket halindeydim" diye konuştu.

Bir diğer görgü tanığı cenaze namazına hazırlanırken kazanın olduğunu ifade ederek, "Kamyon virajdan döndüğünde burada 100'e yakın kişi vardı ve saf düzeni almak üzereydik. Kamyon 3 arabaya vurdu, arabalar bize çarptı ve kamyon da buraya yattı. Şoför adeta kurşun gibi hızlı gibi geldi" dedi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kamyonun cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldığı kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin; Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz olduğu ve otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

CENAZE NAMAZINA HAZIRLANAN KALABALIĞIN ARASINA DALAN KAMYON, İNCELENMEK ÜZERE SERVİSE GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun cenaze merasimine hazırlanan kalabalığın arasına dalması sonucu meydana gelen kazanın ardından olay yerinde yapılan inceleme tamamlandı. İncelemenin ardından devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyon, soruşturma savcısının talimatıyla incelenmek üzere servise gönderildi. Burada, başta firen sistemi olmak üzere herhangi bir mekanik arıza olup olmadığının tespiti için kamyonun detaylı bir incelemeye alınacağı belirtildi. Kamyonun çarptığı diğer 3 araç da çekiciler yardımıyla olay yerinden götürüldü.

CENAZELERDEN 2'Sİ DEFNEDİLDİ

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerden Mustafa Güzeloğlu (65) ile Mehmet Peksoy'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, defnedildi. Mehmet Peksoy Alanlı Mahallesi'nde, Mustafa Güzeloğlu ise hayatını kaybettiği Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖLÜ SAYISI 6 OLDU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde cenaze merasimine hazırlanan kalabalığın arasına kamyonun dalması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Kahramanmaraş'ta tedavi gören yaralılardan Erdoğan Güzeloğlu da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada yaralanan 24 kişinin tedavilerine devam ediliyor.







