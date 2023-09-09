Bakan Tunç: Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze namazı kılanların arasına daldığı kazayla ilgili şüpheli gözaltına alındı

Darıova mahallesinde cenaze defin işlemi için toplanan vatandaşlarımızın bulunduğu alana giren bir kamyonun vatandaşlarımızın üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 vatandaşımız vefat etmiş, 25 vatandaşımız yaralanarak sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Kaza sonucu 3 Araçta hasar oluşmuştur