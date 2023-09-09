Bakan Tunç: Kahramanmaraş'ta kamyonun cenaze namazı kılanların arasına daldığı kazayla ilgili şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'taki kazayla ilgili açıklamada bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş ili Andırın ilçesi Darıova Mahallesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Tunç, "
Darıova mahallesinde cenaze defin işlemi için toplanan vatandaşlarımızın bulunduğu alana giren bir kamyonun vatandaşlarımızın üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 vatandaşımız vefat etmiş, 25 vatandaşımız yaralanarak sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Kaza sonucu 3 Araçta hasar oluşmuştur
" dedi.
"Kazayla ilgili şüpheli gözaltına alındı"
"Kazayla ilgili şüpheli gözaltına alındı"
Bakan Tunç, "
Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, olayın kapsamı dikkate alınarak iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş, Şüpheli gözaltına alınmıştır
" açıklamasında bulundu.
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6 dakika önce