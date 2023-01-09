Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları isim listesi canlı yayınla belli oldu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi. İşte TOKİ sosyal konut kura çekilişine ilişkin detaylar.

Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları isim listesi

Göksun TOKİ kura sonuçları isim listesi

Recep Cücük

Hatice Öner

cuma Bağrıaçık

İsmail Bozoğlu

Eşe Fatma Kurt

Hacı Ali Taşçı

Mahmut Bolat

Yemliha Güzel

Mustafa Alpar

İdris Yılmaz

Gülcan Özarslan

Ahmet Bilgin

Mehmet Algan

Ahmet Özallı

Miyase Aşçı

Adem Arslan

Oğuzhan Demir

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İlhami Taşçı

Remzi Karslı

Tülay Çelebi

Abdil Duz

Gürbüz Arık

Gülseren Cihan

Cuma Aydmir

Remzi Şeker

Ali Gürbüz

Hacı Ali Peltek

Aytur Yavuz

Kerime Özdemir

Bayram Ekici

Ahmet Doğan

Musa Armut

İsmail Alpar

Mehmet Kavak

Salih Akpınar

Duygu Sarıkaya

Gülay Baykuş

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Abdülkadir Toy

Gönül Küççük

Menderes Gökkaya

Küpra Yıldırım

Büşra Gökçe

Gülben Beyza Güler

Tülay Mağralı

Coşkun Özdemir

Hüsne Acer Demir

Musa Özdil

Yunus El

Ömer Kırdağ

Hacer Yalçın

Coşkun Vayvaylı

Mehmet Arslan

Ali Gürbüz

Gürsel Kişi

Mehmet Yılmaz

Aygül Alıcı

Çiğdem Aydın

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Beytullah Kenger

Esra Karagöz

Esma Gün

Enes Furkan Bozoğlu

Mehmet Ali Dua

Ömer Asaf İnce

Osman Gün

Kahramanmaraş merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

Hacı Mehmet Palalı

İsmail Akdere

Ahmet Ayyıldız

Sultan Nur İmalı

Yasin Türkoğlu

Dilek Çiftaslan

Leyla Yenigül

Mustafa Güzel

Orhan Ekici

Fatih Kaplan

Durdu Fatma Üzüm

Alperen Erdemir

Kardelen Ateş

Seyyid Abdullah Uykun

Duygu Azkara

Yaşar Tüfekçi

Hüseyin Akbaba

Recep Gül

Fadime Firik

Mehmet Çiriş

Armile Coşkun

Osman Burun

Mina Didar Turan

Meliha Görgel

Şaban Öksüz

Ahmet Gül

Murat Şahin

Hanife Kutacun

Ali Arslan

Hülya Şahin

Mustafa Ceylan

Ömer Darar

Mehmet Oğuzhan

İsmail Aytekin

Mehmet Polat

İrfan Aydoğan

Zehra Tarakçıoğlu

Ese Nar

Şahin Nacar

Battal Ekiz

Mehmet Kaydı

Menderes Demir

Muharrem Taş

Ahmet Sağ

Kazım Adıgüzel

Hüseyin Kocabaş

Nermin Durak

İsmail Korkmaz

Fidan Azsarı

Alaettin Tanış

Durdane Ermeydan

Fatma Bakacak

Nevzat Özcan

Emine Paçacı

Recep Yıldız

ismail Bayır

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Fatma Fındıkçoğlu

Mustafa Çam

Ahmet Çil

Leyla Karataşlı

Fatma Kurt

Hasan Şişman

Tevfik Yılmaz

Ali Kambur

Mustafa Sürücü

Selahattin Çam

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ K.Maraş kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Kahramanmaraş TOKİ Kura Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Kahramanmaraş TOKİ çekilişi takvimi açıklandı. Buna göre, TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişleri 7 Ocak'ta merkez ve Elbistan ile başlayacak. Göksu, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit TOKİ kuraları ise 8 Ocak'ta yapılacak.

TOKİ kura çekiliş tarihleri

Kars'ta 1.070 konutunki 8 Kasım'da,

Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,

Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.

Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da,

Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da,

Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,

Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ Kahramanmaraş evleri nerede hangi ilçede ne kadar konut yapılacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Kahramanmaraş merkezde 1017, Afşin’de 500, Çağlayancerit’te 121, Elbistan’da 750, Göksun’da 200, Pazarcık’ta 210, Türkoğlu’da 250 konut yapılacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ konut başvurusu ne kadar oldu?

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok gençlerimiz ilgi gösterdi, 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var." ifadesini kullandı. Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı. 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

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Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatı, aylık taksit ne kadar?

2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, taksit tutarı

350-500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)Hisseli parseller 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vade)

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TOKİ işleri fiyatları ne kadar?

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

ÖZGÜN TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsü paylaşıldı