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Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları isim listesi canlı yayınla belli oldu!

Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Eylül’de detaylarını paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim ve ilk arsam” projesinin “TOKİ İlk Evim” kısmı için başvurular tamamlandı. Proje kapsamında Kahramanmaraş merkez başta olmak üzere 6 ilçede toplam 3 bin 101 konut yapılacak. Kahramanmaraş TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklandı. Buna göre, TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi 7-8 Ocak'ta belli oldu. Peki TOKİ Kahramanmaraş kuraları nereden nasıl canlı takip edilecek? İşte Afşin, Çağlayancerit, Elbistan, Göksun, Pazarcık, Türkoğlu 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş TOKİ Kura çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? K.Maraş TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için 14 Eylül'de başlayan başvurular sona erdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi. İşte TOKİ sosyal konut kura çekilişine ilişkin detaylar.

Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları isim listesi

Göksun TOKİ kura sonuçları isim listesi

  • Recep Cücük
  • Hatice Öner
  • cuma Bağrıaçık
  • İsmail Bozoğlu
  • Eşe Fatma Kurt
  • Hacı Ali Taşçı
  • Mahmut Bolat
  • Yemliha Güzel
  • Mustafa Alpar
  • İdris Yılmaz
  • Gülcan Özarslan
  • Ahmet Bilgin

Mehmet Algan

Ahmet Özallı

Miyase Aşçı

Adem Arslan

Oğuzhan Demir

İlhami Taşçı

Remzi Karslı

Tülay Çelebi

Abdil Duz

Gürbüz Arık

Gülseren Cihan

Cuma Aydmir

Remzi Şeker

Ali Gürbüz

Hacı Ali Peltek

Aytur Yavuz

Kerime Özdemir

Bayram Ekici

Ahmet Doğan

Musa Armut

İsmail Alpar

Mehmet Kavak

Salih Akpınar

Duygu Sarıkaya

Gülay Baykuş

Abdülkadir Toy

Gönül Küççük

Menderes Gökkaya

Küpra Yıldırım

Büşra Gökçe

Gülben Beyza Güler

Tülay Mağralı

Coşkun Özdemir

Hüsne Acer Demir

Musa Özdil

Yunus El

Ömer Kırdağ

Hacer Yalçın

Coşkun Vayvaylı

Mehmet Arslan

Ali Gürbüz

Gürsel Kişi

Mehmet Yılmaz

Aygül Alıcı

Çiğdem Aydın

Beytullah Kenger

Esra Karagöz

Esma Gün

Enes Furkan Bozoğlu

Mehmet Ali Dua

Ömer Asaf İnce

Osman Gün

Kahramanmaraş merkez TOKİ kura sonuçları isim listesi

  • Hacı Mehmet Palalı
  • İsmail Akdere
  • Ahmet Ayyıldız
  • Sultan Nur İmalı
  • Yasin Türkoğlu
  • Dilek Çiftaslan
  • Leyla Yenigül
  • Mustafa Güzel
  • Orhan Ekici
  • Fatih Kaplan
  • Durdu Fatma Üzüm
  • Alperen Erdemir
  • Kardelen Ateş
  • Seyyid Abdullah Uykun
  • Duygu Azkara
  • Yaşar Tüfekçi
  • Hüseyin Akbaba
  • Recep Gül
  • Fadime Firik
  • Mehmet Çiriş
  • Armile Coşkun
  • Osman Burun
  • Mina Didar Turan
  • Meliha Görgel
  • Şaban Öksüz
  • Ahmet Gül
  • Murat Şahin
  • Hanife Kutacun
  • Ali Arslan
  • Hülya Şahin
  • Mustafa Ceylan
  • Ömer Darar
  • Mehmet Oğuzhan
  • İsmail Aytekin
  • Mehmet Polat
  • İrfan Aydoğan
  • Zehra Tarakçıoğlu
  • Ese Nar
  • Şahin Nacar
  • Battal Ekiz
  • Mehmet Kaydı
  • Menderes Demir
  • Muharrem Taş
  • Ahmet Sağ
  • Kazım Adıgüzel
  • Hüseyin Kocabaş

Nermin Durak

İsmail Korkmaz

Fidan Azsarı

Alaettin Tanış

Durdane Ermeydan

Fatma Bakacak

Nevzat Özcan

Emine Paçacı

Recep Yıldız

ismail Bayır

Fatma Fındıkçoğlu

Mustafa Çam

Ahmet Çil

Leyla Karataşlı

Fatma Kurt

Hasan Şişman

Tevfik Yılmaz

Ali Kambur

Mustafa Sürücü

Selahattin Çam

TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ K.Maraş kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kahramanmaraş TOKİ Kura Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

  • Kahramanmaraş TOKİ çekilişi takvimi açıklandı. Buna göre, TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişleri 7 Ocak'ta merkez ve Elbistan ile başlayacak. Göksu, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit TOKİ kuraları ise 8 Ocak'ta yapılacak.

TOKİ kura çekiliş tarihleri

  • Kars'ta 1.070 konutunki 8 Kasım'da,
  • Hakkari'de 804 konutunki 15 Kasım'da,
  • Bitlis'te ise 1.250 konutunki 16 Kasım'da çekilecek.
  • Siirt'te 903 konutun 8 Kasım'da,
  • Batman'da 1.850 konutun 9 Kasım'da,
  • Mardin'de 2.550 konutun 10-11 Kasım'da,
  • Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ Kahramanmaraş evleri nerede hangi ilçede ne kadar konut yapılacak?

TOKİ Sosyal Konut Projesi ile Kahramanmaraş merkezde 1017, Afşin’de 500, Çağlayancerit’te 121, Elbistan’da 750, Göksun’da 200, Pazarcık’ta 210, Türkoğlu’da 250 konut yapılacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ konut başvurusu ne kadar oldu?

Yatay mimari anlayışla, depreme dayanıklı, temelleri sağlam, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok gençlerimiz ilgi gösterdi, 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var." ifadesini kullandı. Kategorilere göre ise projeye en çok ilgi gençlerden geldi. 2 milyon 30 bin 277 genç, ev sahibi olmak için başvuru yaptı. 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, 1390 Kıbrıs ve Kore gazisinin başvurduğu projeye, 2 milyon 334 bin 982 kategori dışında başvuru oldu.

Temeli atılan TOKİ konutları ve illeri

Buna göre, Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun yapımı için kazmalar vuruldu.

TOKİ 2+1, 3+1 daire fiyatı, aylık taksit ne kadar?

2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)

TOKİ arsa fiyatları ne kadar, taksit tutarı

350-500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)Hisseli parseller 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vade)

TOKİ işleri fiyatları ne kadar?

350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsü paylaşıldı
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TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsü paylaşıldı

TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitecek?
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