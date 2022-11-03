TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa satışa çıkacak. 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihinde biteceği açıklanmıştı. Gelen son dakika haberine göre, TOKİ ilk arsam başvuru süresi uzatıldı. Peki TOKİ arsa başvuruları ne zaman bitecek?

TOKİ arsa başvurusu son gün ne zaman?

TOKİ arsa başvurusu ne zaman sona erecek? sorusu sosyal konut başvurularının tamamlanmasının ardından vatandaşlar tarafından cevabı beklenen sorular arasında yere alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklama göre, TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da sona erecek.

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ arsa başvuruları e-devlet ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşir. Başvuru şartlarını sağlayan kişiler, e-devlet ve bankadan bilgilerini doğru ve eksiksiz girip başvuruda bulunabilirler. Daha sonra başvuru ücreti 500 TL'yi belirlenen hesaba aktarmaları gerekir.

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TOKİ arsalarına kaç metre kare ev yapılacak?

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.

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TOKİ arsa başvuru sonuçları nasıl belirlenecek?

Hak sahiplerinin kura ile belirleneceği projede başvuru bedeli 500 lira olacak. Müstakil ve hisse parselli arsa satışı 10 yıl vadeli şekilde yapılacak.

TOKİ arsaların aylık ödemeleri sabit mi olacak, artacak mı?

Hak sahiplerinin arsa ve iş yerlerine ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacak.

Arsa ödeme planı nasıl olacak aylık taksitler ne kadar?

350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki arsalarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

TOKİ kuraları nasıl ne zaman çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek.

Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

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TOKİ arsa başvuru şartları neler?

T.C. Vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak,

Başvuru için projenin bulunduğu belediye sınırları içinde ikamet etmek,

Aylık hane halkı gelirinin en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir,

Aile üyelerinin ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekir.

ÖZGÜN TOKİ müstakil arsalara yapılacak konutların görüntüsü paylaşıldı