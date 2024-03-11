Karabük'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Karabük akşam ezanı, akşam namazı ve Karabük namaz vakitleri haberimizde.
Karabük iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?
Karabük imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Karabük namaz vakitleri ve Karabük imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
İlk iftar ne zaman 2024?
2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.
Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.
Karabük'de ilk iftar saat kaçta 2024?
Karabük'de Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:58'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.
Karabük'de ilk teravih namazı ne zaman 2024?
Karabük'de 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:18'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?
2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.
Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü
Karabük'ün Tarihi
Karabük, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir şehirdir. Osmanlı döneminde Karabük demir madenlerinin bulunmasıyla önem kazanmıştır. Ancak, şehir daha yeni bir yerleşim birimidir ve 1995 yılında Zonguldak ilinden ayrılarak il statüsü kazanmıştır.
Karabük'ün Coğrafi Konumu
Karabük, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Bartın, Zonguldak, Kastamonu ve Bolu gibi illerle komşudur. Karadeniz'e kıyısı olmayan Karabük, iç bölgelerde yer alır ve Zonguldak ile birlikte Türkiye'nin önemli demir madenleri merkezlerinden biridir.
Karabük'ün Nüfusu
Karabük, Türkiye'nin nüfusu daha az olan illerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 250 bin civarındadır. Şehir, sanayi, madencilik ve eğitim gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.
Karabük'ün Posta Kodu
Karabük'ün posta kodu 78XXX'dir. Karabük'ün farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.