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Karabük’te yarın okullar tatil mi?

Karabük’te yarın okullar tatil mi?

18:4425/11/2024, الإثنين
G: 25/11/2024, الإثنين
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Karabük'te yarın okullar tatil mi
Karabük'te yarın okullar tatil mi

Karabük’te 2 gündür etkili olan kar eğitimi olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Kar tatiline ilişkin Karabük Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Peki Karabük’te yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Karabük’te okul var mı? Hangi ilçede okullar tatil edildi? İşte detaylar.

Karabük'te, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi ilçedeki kar manzarası havadan görüntülendi. Kar yağışının sürdüğü Karabük'te yarın okul tatil mi? sorusuna yanıt aranıyor.

Karabük’te yarın okullar tatil mi?

Karabük’te 2 gündür etkili olan kar nedeniyle Eflani ilçesinde yarın eğitime 1 gün ara verildi. Karabük merkez ile diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, Eflani ilçesinin tamamında, Karabük İl merkezi ve diğer ilçelerde ise 26 Kasım Salı günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.




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Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım son dakika kar tatili haberleri