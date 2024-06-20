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Kars hava durumu: Meteoroloji güncel bilgiler ve tahminler

Kars'ta hava durumu hakkında güncel bilgiler ve tahminler arıyorsanız, doğru yere geldiniz! Bu sayfada, Kars'ta şu anki hava durumunu, önümüzdeki birkaç gün için tahminleri ve şehrin iklimi hakkında genel bilgiler bulabilirsiniz. Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu. Peki Meteoroloji hava durumu tahmini raporuna göre, Kars için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak?

09:06 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:09 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kars hava durumu
Kars hava durumu

Kars'ın Kağızman ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu sele neden oldu.

Sel nedeniyle Kağızman'a bağlı Ağdam, Taşburun, Aydınkavak ve Bulanık köylerinde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi. Ağdam köyünden geçen kanalın taşmasıyla oluşan selde yaklaşık 10 ahır yıkıldı, 20'ye yakın eve de su girdi. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Servis ve DSİ ekipleri sevk edildi.

Ekipler köylerde oluşan hasarın tespit edilmesi için çalışma başlattı. Kağızman Kaymakamı Okan Daştan da köylerde incelemelerde bulundu. Kars için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kars İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kars için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kars hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Kars hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Kars hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 23 Haziran 2024 Pazar Kars hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Kars hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.

Kars iklimi hakkında genel bilgiler

Kars Doğu Anadolu Bölgesi’nin en soğuk bölgesinde yer almaktadır. İlde Doğu Anadolu yüksek yayla iklimi görülür. Kars'ta kışları uzun ve sert, yazları ılık hatta serince geçen bir iklim vardır. Burası Türkiye'de soğukların en bariz olduğu ve uzun sürdüğü yerlerdendir. Bu durumun temel nedenleri; yüksek dağ sıralarıyla denizlerin ılımanlaştırıcı etkisinden ayrılması, yüksekliğin fazla olması, kış mevsiminde Büyük Asya Kara Kütlesi üzerinde yerleşen soğuk ve ağır hava kütlesi (Sibirya yüksek basınç merkezi) nin buraya kadar sokulmasıdır.

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