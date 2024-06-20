Kars'ın Kağızman ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu sele neden oldu.

Sel nedeniyle Kağızman'a bağlı Ağdam, Taşburun, Aydınkavak ve Bulanık köylerinde bazı ev ve ahırlarda hasar meydana geldi. Ağdam köyünden geçen kanalın taşmasıyla oluşan selde yaklaşık 10 ahır yıkıldı, 20'ye yakın eve de su girdi. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Servis ve DSİ ekipleri sevk edildi.

Ekipler köylerde oluşan hasarın tespit edilmesi için çalışma başlattı. Kağızman Kaymakamı Okan Daştan da köylerde incelemelerde bulundu. Kars için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kars İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kars için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kars hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Kars hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Kars hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 23 Haziran 2024 Pazar Kars hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Kars hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°.

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