Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 8 ilçeye sahip Kars'ta da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Kars'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Kars il ve ilçelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Kars İl Posta Kodu

Kars ilinin posta kodu 36000 olarak belirlenmiştir. Kars'ta bir adres arandığında bu posta kodu kullanılarak elektronik ortamlarda kolaylık sağlanabilir.

Kars İlçe Posta Kodları

Kars Akyaka Posta Kodu 36780

Kars Arpaçay Posta Kodu 36730

Kars Digor Posta Kodu 36670

Kars Kağızman Posta Kodu 36700

Kars Posta Kodu 36000

Kars Sarıkamış Posta Kodu 36500

Kars Selim Posta Kodu 36900

Kars Susuz Posta Kodu 36760

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.







